Do stworzenia powyższego sprawozdania użyto pięciu wskaźników: posługiwanie się ICT (technologiami informacyjno-telekomunikacyjnymi), umiejętności, przemysł, badania i rozwój oraz finanse. Poniższa mapa wykorzystuje sumę wszystkich wskaźników, by pokazać jak poszczególne kraje są przygotowane do zielonej transformacji.

Liderem rankingu są Stany Zjednoczone, które zajęły 2. miejsce pod względem badań i rozwoju, 11. pod względem ICT, 18. pod względem umiejętności, 16. pod względem przemysłu i 2. pod względem finansów, suma wyniosła 49.

Polska znalazła się na 27. miejscu, z wartościami wskaźników na poziomie: ICT 28., umiejętności 30., przemysł 33., badania i rozwój 30. i finansowanie 84.

Na dole listy znajdują się Gwinea, Demokratyczna Republika Konga, Gambia, Gwinea Bissau i Sudan Południowy. Te pięć krajów uplasowało się na najniższych pozycjach we wszystkich pięciu kategoriach.

Bogaci kontra biedni

Jak pokazuje poniższa mapa, istnieje wyraźny podział na kraje o wysokich dochodach i kraje o niższych dochodach. W przeciwieństwie do bogatych państw północy, Ameryka Łacińska, Karaiby i Afryka Subsaharyjska są najsłabiej przygotowane do wykorzystania najnowszych technologii.

Pomimo zdolności Chin do produkcji i wprowadzania innowacyjnych technologii, kraj ten uplasował się niżej, niż można było się spodziewać, zajmując 35. miejsce (ICT 117, umiejętności 92, przemysł 8, badania i rozwój 1 i finansowanie 4). Jeśli chodzi o pozostałych członków bloku BRICS, Brazylia uplasowała się na 40. miejscu, Rosja(31. miejsce), Indie (46. miejsce), RPA (56. Miejsce).

Patrząc na różnicę między faktyczną pozycją Indii a prognozowanym miejscem opartym na dochodzie na mieszkańca, Indie plasują się o 67 miejsc wyżej niż oczekiwano. Badacze UNCTAD tak to wyjaśniają: „Wynika to głównie ze zwiększonych inwestycji w infrastrukturę, lepszych umiejętności technicznych i sprzyjającego klimatu biznesowego”.