Skok popytu na paliwo jądrowe Długoterminowe zamówienia Urenco Ltd. wzrosły o ponad 10 proc. w ciągu ostatnich trzech miesięcy, przedłużając zeszłoroczny skok o 24 proc., powiedział dyrektor generalny firmy Boris Schucht. Europejskie konsorcjum, którego właścicielami są rządy Holandii i Wielkiej Brytanii oraz niemieckie koncerny energetyczne E.ON SE i RWE AG, zainwestuje w nowe moce produkcyjne, aby sprostać rosnącemu popytowi. „Widzimy duży ruch wokół energii jądrowej, którego nie widzieliśmy od dłuższego czasu, powiedziałbym przez trzy lub cztery dekady" – stwierdził Schucht w wywiadzie. „Wielu klientów zawiera z nami bardzo długoterminowe umowy. Tak więc nawet teraz mamy klientów, którzy zapisują się do nas na resztę życia swoich elektrowni w Europie i Stanach Zjednoczonych". Urenco działa w samym sercu tak zwanego jądrowego cyklu paliwowego, serii procesów przemysłowych, które przekształcają i rafinują surowy uran w metal ciężki, nadający się do wykorzystania w elektrowniach. Jego wirówki oddzielające izotopy uranu-235, znajdują się w fabrykach w Niemczech, Holandii, Wielkiej Brytanii i USA. Kraje G-7 chcą skończyć z uzależnieniem od Rosji W zeszłym miesiącu niemiecki dyrektor wziął udział w spotkaniu grupy państw G-7 w Sapporo w Japonii, gdzie kraje zobowiązały się do zmniejszenia uzależnienia od rosyjskiej technologii nuklearnej. Kontrolowana przez Kreml firma Rosatom jest bowiem największym na świecie eksporterem paliwa atomowego, reaktorów i technologii. Kraje G-7 powstrzymały się od nałożenia sankcji na rosyjski przemysł nuklearny w związku z inwazją na Ukrainę z obawy, że może to zaszkodzić ich własnym gospodarkom. Rosatom dostarczył około 1/4 wzbogaconego uranu potrzebnego do 92 reaktorów w USA w 2021 roku. Z kolei w Europie przedsiębiorstwa energetyczne wytwarzające energię dla krajów zamieszkiwanych przez około 100 milionów osób, nadal polegają na rosyjskiej firmie. Decyzja ws. nowej fabryki Jeszcze w tym roku Urenco zamierza podjąć decyzję inwestycyjną, gdzie wybudować nową fabrykę produkującą paliwa do reaktorów nowej generacji. Zarówno Wielka Brytania, jak i Stany Zjednoczone są zainteresowane posiadaniem takiego obiektu, powiedział Schucht, dodając, że amerykański rynek tak zwanego wysokowartościowego uranu nisko wzbogaconego „jest w tej chwili silniejszy". Pilna potrzeba łagodzenia zmian klimatu jest kolejnym ważnym motorem napędowym energii atomowej. Bez energii jądrowej „jest po prostu niemożliwe" osiągnięcie globalnego celu, jakim jest powstrzymanie wzrostu temperatury o więcej niż 1,5 stopnia w tym stuleciu, powiedział Schucht. Tomasz Lipczyński