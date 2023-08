Sąd stanowy w Montanie unieważnił w poniedziałek prawo stanowe dotyczące pozwoleń na eksploatację paliw kopalnych, przychylając się do wniosku młodych aktywistów klimatycznych twierdzących, że mają oni prawo do czystego i zdrowego środowiska. Według prawników pierwszy tego rodzaju sądowy sukces młodych działaczy jest przełomem i może doprowadzić do kolejnych podobnych wyroków.

To jest monumentalna decyzja W wydanym w poniedziałek wyroku sędzia Kathy Seeley uznała, że grupa młodych ludzi, która zaskarżyła stanową ustawę, "ma fundamentalne, konstytucyjne prawo do czystego i zdrowego środowiska, w co wchodzi również klimat jako część środowiskowego systemu podtrzymywania życia". Młodzi ludzie - w wieku do 22 lat - wnieśli skargę w związku z prawem, które nie pozwala na uwzględnienie wpływu na klimat jako kryterium rozpatrywania projektów eksploatacji paliw kopalnych. Przedstawiciele władz twierdzili, że prawo nie ma żadnego znaczącego wpływu na zmianę klimatu. Reklama To jest monumentalna decyzja Montana to górzysty i jeden z najrzadziej zaludnionych stanów w USA, który posiada największe dostępne złoża węgla w kraju. Jest też jednym z kilku, który w stanowej konstytucji ma zapisane prawo obywateli do zdrowego środowiska. Reklama "To jest monumentalna decyzja" - powiedział prawnik reprezentujący aktywistów, Phil Gregory, cytowany przez "Washington Post". Jak pisze dziennik, wyrok jest pierwszym zwycięstwem spośród setek wniesionych przez młodzież spraw w amerykańskich sądach. Według ośrodka Sabin Center for Climate Change Law Uniwersytetu Columbia w USA złożono ponad 1,5 tys. takich pozwów, z czego co najmniej 14 zostało odrzuconych. Według Gregory'ego wyrok w Montanie może mieć wpływ na los innych podobnych wniosków. Gigantyczne straty na zmianach klimatu, będzie jeszcze gorzej. Opublikowano raport ws. Polski Zobacz również Władze stanowe nazwały decyzję "absurdalną", a sam proces, podczas którego młodzi opisywali m.in. swoje doświadczenia podczas pożarów lasów, "ufundowaną z pieniędzy podatników sztuczką PR". "Ta sama teoria prawna została odrzucona przez sądy federalne i stanowe w ponad tuzinie stanów" - powiedziała CNN rzeczniczka prokuratora generalnego Montany, Emily Flowers. Zapowiedziała odwołanie od wyroku. Z Waszyngtonu Oskar Górzyński Dalszy ciąg materiału pod wideo Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję