Strefy energetyczne powstaną w północnej Polsce

Zaprezentowany w tym miesiącu pomysł, za którym stoją Polskie Sieci Elektroenergetyczne oraz Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, przewiduje, że SSEn powstaną na terenie północnej Polski. Wstępnie wytypowane lokalizacje to tereny w pobliżu Suwałk, Olsztyna, Szubina koło Bydgoszczy, Ostaszewa koło Torunia (dwie strefy) oraz Słupsk-Redzikowo.

Wszystkie SSEn mają się więc znajdować w północnej Polsce, która z biegiem lat będzie przejmować dotychczasową rolę południowych, węglowych regionów jako kluczowego miejsca pod względem generacji energii elektrycznej – przede wszystkim za sprawą morskich farm wiatrowych oraz pierwszej elektrowni jądrowej. Ponadto już teraz duże farmy fotowoltaiczne czy wiatrowe w dużej mierze znajdują się w północnych województwach.

Energochłonny przemysł – podobnie jak źródła wytwórcze – jest obecnie skupiony głównie w południowej części kraju. Lokowanie inwestycji przemysłowych bliżej nowych źródeł wytwórczych ma zatem zmniejszyć również skalę potrzeb związanych z rozbudową sieci elektroenergetycznej.

Specjalne Strefy Energetyczne tylko dla dużych

Zgodnie z założeniami pomysłodawców proponowane lokalizacje mają przyciągnąć inwestorów zarówno z uwagi na atuty energetyczne, jak i infrastrukturalne.

Te ostatnie dotyczą dobrego skomunikowania drogowego i kolejowego. Natomiast w pierwszym przypadku chodzi o dostęp do sieci elektroenergetycznej najwyższych napięć i 110 kV, a także o obniżenie opłaty jakościowej i opłaty sieciowej zmiennej.

O ile dokładnie, tego jeszcze nie wskazano, ale generalnie fabryka znajdująca się w SSEn ma płacić niższe rachunki za energię elektryczną niż te znajdujące się poza jej terenem. Dodatkowo w niektórych lokalizacjach ma być też możliwe podłączenie zakładu do sieci gazociągów przesyłowych.

Z tych korzyści będą mogli skorzystać tylko duzi odbiorcy o rocznym zużyciu energii powyżej 100 GWh. Nie ma wymagań co do profilu działalności przedsiębiorstw, ale warunkiem znalezienia się w strefie będzie wybudowanie przez inwestora magazynu energii – tu również nie wiadomo jeszcze, jakie będą wymogi co do ich pojemności i mocy.

