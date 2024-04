W koalicji widać kolejne pęknięcia. Jak ujawniliśmy ostatnio w DGP, z pracy w resorcie rodziny zrezygnował nawet pański partyjny kolega, wiceminister Paweł Zgórzyński. Powodem była słaba współpraca między wiceministrami i zła atmosfera w resorcie. U was jest podobny klimat?

W naszym resorcie nie ma żadnych problemów. Wynika to z tego, że mamy podobne poglądy w podstawowej kwestii – myślimy o klimacie i energetyce, opierając się na dowodach naukowych. Nie ma u nas sporów co do faktu, że nie ma alternatywy dla transformacji energetycznej. Byliśmy też jednym z pierwszych resortów, w których udało się dokonać podziału kompetencji pomiędzy ministrem a wiceministrami. Nie mam zastrzeżeń co do naszej współpracy.

