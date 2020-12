W 2020 r. import energii elektrycznej do Polski wzrośnie do 12,5 terawatogodzin netto. To oznacza, że padnie kolejny rekord importu prądu do naszego kraju. I będzie to import o 20 proc. większy od ubiegłorocznego.

Ten import przekładał się na spadek cen energii na polskiej giełdzie, co jest bardzo istotne dla polskiego przemysłu, ze względu na koszty produkcji. I dla gospodarstw domowych. Bez importu rachunki za prąd byłyby jeszcze wyższe.

- To jest poziom importu odpowiadający przed piętnastoma laty wielkości naszego eksportu energii – mówi w rozmowie z MarketNews24 Bartłomiej Derski, ekspert WysokieNapiecie.pl. – Wówczas mieliśmy dużo niższe ceny niż Europa Zachodnia.

Zmieniło się jednak bardzo wiele. Europa Zachodnia zainwestowała bardzo dużo w odnawialne źródła energii, a my broniliśmy wydobycia węgla kamiennego.

- Mamy najwyższe ceny hurtowe energii elektrycznej w Europie – dodaje Derski. – To może się jednak zmienić już za klika lat.