- Jak na razie ten kryzys nie ma większego wpływu na pewne decyzje, które zostały podjęte – mówi Monika Constant. - Francja jest jednym z tych krajów-motorów, które dążą do tego, żeby faktycznie dekarbonizować Europę. Jest jej o tyle prościej, że duża część, bo ponad 70 proc. energii pochodzi z energii jądrowej, więc jest to energia zeroemisyjna.

- Faktycznie ten kryzys energetyczny ma wpływ na to, co się dzieje z cenami prądu, są podejmowane decyzje, które dążą do tego, żeby ograniczać zużycie energii, natomiast na razie nie zmienia tempa dekarbonizacji kraju – mówi dyrektor generalną Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej w rozmowie z Robertem Bohdanowiczem z Dziennika Gazety Prawnej.

