Zróżnicowane tempo zielonej transformacji w regionie

W krajach EŚW tempo rozwoju odnawialnych źródeł energii (OZE) jest zróżnicowane. Zdaniem dr. Tomasza P. Wiśniewskiego, kierownika Zakładu Unii Europejskiej w SGH, który kierował zespołem ekspertów pracujących nad opracowaniem "Wpływ transformacji energetycznej na wzrost gospodarczy krajów EŚW" w tegorocznym Raporcie SGH i FE, "najszybszy wzrost obserwuje się w Estonii, na Litwie, Węgrzech i w Polsce". Wynika to przede wszystkim z efektu niskiej bazy, gdyż początkowy udział OZE w tych państwach był stosunkowo niewielki w porównaniu z innymi krajami regionu.

Struktura energetyczna kluczowa dla wzrostu gospodarczego

Relacja między transformacją energetyczną, a wzrostem gospodarczym zależy od struktury energetycznej danej gospodarki – podkreślił ekspert. Jak mówi dr Tomasz Wiśniewski, rosnący udział OZE może sprzyjać rozwojowi, jednak dopiero po osiągnięciu odpowiedniego poziomu w tzw. miksie energetycznym. Region EŚW charakteryzuje się ponadto dużą różnorodnością źródeł odnawialnych, a ich struktura warunkuje zarówno tempo wzrostu udziału OZE, jak i jego wpływ na gospodarkę.