W środę premier Mateusz Morawiecki poinformował, że Komisja Europejska dała zielone światło na uruchomienie tzw. Tarczy Finansowej PFR 2.0. Tarcza ma pomóc firmom z 38 branż, które musiały ograniczyć lub zawiesić działalność w związku z sytuacją epidemiologiczną. Wartość pomocy dla mikro, małych i średnich firm to 10 mld zł, a dla dużych przedsiębiorstw to 25 mld zł.

Po ogłoszeniu przez premiera decyzji KE Paweł Borys napisał, że jest to "dobra informacja na Święta dla mikro, małych i średnich firm z branż objętych restrykcjami sanitarnymi w związku z COVID-19". Zapewnił, że wnioski o pomoc będą rozpatrywane tak szybko jak w tarczy finansowej 1.0.

Jednocześnie przypomniał, że mikrofirmy mogą liczyć na 18 tys. lub 36 tys. zł subwencji na zatrudnionego. "Wychodząc naprzeciw firmom, weryfikacja, czy pracodawca (mikro lub MSP) zatrudnia min. 1 pracownika, za którego odprowadza składki, nie będzie tylko na 31.12.2019, ale też alternatywnie na 31.07.2020" - podkreślił.

O subwencje będą mogły się starać firmy z 38 branż objętych restrykcjami, zatrudniające od 1 do 9 pracowników, o obrotach lub sumie bilansowej poniżej 2 mln euro, które odnotowały spadek obrotów o min. 30 proc. w porównaniu z 2019 r.

Kwota subwencji będzie zależna od wielkości spadku obrotów. W przypadku spadku obrotów od 30 do 60 proc. będzie to 18 tys. zł na zatrudnionego, a w przypadku spadku obrotów powyżej 60 proc. - 36 tys. zł. Maksymalna kwota subwencji to 324 tys. zł. Istnieje możliwość umorzenia do 100 proc. subwencji w zależności od utrzymania zatrudnienie w 2021 r. - wynika z infografiki załączonej przez Borysa na Twitterze.

Wnioski będzie można składać w 18 bankach za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Subwencje będą wypłacane od 15 stycznia do 28 lutego.

Rząd ogłosił tzw. Tarczę Finansową PFR 2.0 jesienią. Program o wartości do 35 mld zł stanowi kontynuację, z pewnymi modyfikacjami, programów dla dużych firm, mikrofirm oraz sektora MŚP ogłoszonych w trakcie pierwszej fali pandemii. Jego głównym celem jest pomoc przedsiębiorcom w utrzymaniu płynności i stabilności finansowej, poprzez udostępnianie im finansowania na preferencyjnych warunkach, a także ochrona miejsc pracy.