Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował w środę, że obowiązujące obostrzenia zostają przedłużone do 18 kwietnia. Zamknięte pozostają m.in. galerie handlowe, salony fryzjerskie i kosmetyczne, obiekty noclegowe, siłownie, a także żłobki i przedszkola; uczniowie uczą się zdalnie.

Rzecznik rządu wyraził nadzieję na antenie Polsat News, że po 18 kwietnia uda się zniwelować część obowiązujących obecnie obostrzeń. "Taki jest cel, aby też nadmiarowo ich nie wprowadzać, jeżeli to nie będzie koniecznie" - dodał.

"Liczę, że końcówka kwietnia przyniesie nieco lepsze informacje, to znaczy iż przynajmniej częściowo będzie można przywrócić funkcjonowanie niektórych usług, być może podjąć decyzje dotyczące kwestii usług na powietrzu. To wszystko zależy od tego, jak daleko będzie posunięty program szczepień i jak będzie wyglądała sytuacja, jeżeli chodzi o obłożenie łóżek w szpitalach i respiratorów" - mówił Müller.

Dopytywany, czy jest nadzieja na to, że majówkę będzie można spędzić w ogródkach restauracyjnych, rzecznik rządu odpowiedział, że nie wyklucza takiego wariantu. "Ale wolę zaniżać oczekiwania, ponieważ ten rok wydarzeń związanych z epidemią nauczył nas naprawdę dużej pokory, jeżeli chodzi o oczekiwania" - dodał.

Müller wyraził też nadzieję, że w przyszłym tygodniu możliwe będzie ogłoszenie decyzji dotyczących żłobków, przedszkoli i "być może" też innych usług.

Müller: nie mówimy o masowych kontrolach w punktach szczepień

Müller został zapytany w Polsat News, czy rząd planuje masowe kontrole w punktach szczepień.

"Nie, jeżeli chodzi o kontrole to jeżeli dostajemy takie sygnały (o nieprawidłowościach), to, oczywiście, NFZ je przeprowadza, ale nie mówimy tu o masowych kontrolach. Przede wszystkim celem jest to, żeby program był realizowany skutecznie" - odpowiedział rzecznik rządu.

Podkreślił, że jeżeli ktoś będzie zaszczepiony bez skierowania lub ze złamaniem przepisów prawa to NFZ ma prawo nie zapłacić za taką procedurą, a także wręczyć karę. "Ale każdy przypadek będzie analizowany przez NFZ i proporcjonalnie do skali przewinień stosowana taka kara" - dodał.

Müller przekazał też, że masowe szczepienia będą realizowane w maju. "Spodziewam się, że w maju dojdzie też do szerokiego otwarcia systemu szczepień" - dodał.