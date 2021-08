Uchylił się jednak od odpowiedzi na pytanie, ile miała wynosić składka w roku przyszłym i na ile lat planowane jest rozłożenie procesu dochodzenia do 9 proc.

"Tutaj jest prawda, że rozmawiamy. Jesteśmy dość zaawansowani w rozmowach, że to będzie wdrożone stopniowo. Czy to będzie 3 proc. czy 3,5 proc. czy 2,5 proc. czy 2,7 proc. w przyszłym roku i jaka to będzie skala w następnych latach - to nie chciałbym się jeszcze wypowiadać, bo tak jak powiedziałem my jeszcze rozmawiamy" - powiedział Kościński w radiowej Jedynce.

"Kierunek jest taki, że to będzie stopniowo wdrażane, więc to wskazuje, że nie będzie 9 proc., ale czy to będzie czy troszeczkę więcej niż 3 proc. czy mniej niż 3 proc. i przez jaki okres, to nie chciałbym w tym momencie deklarować" - dodał.

Program społeczno-gospodarczy Polski Ład zakłada objęcie od 2022r. wszystkich 9-proc. składką zdrowotną, płaconą liniowo od dochodu, bez możliwości odliczenia.