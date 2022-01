Od 18 do 23 stycznia br. zostanie uruchomiony dodatkowy termin na korekty i spóźnione wnioski rozliczenia dla MŚP w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0 - poinformował w piątek PFR. Do czwartkowego wieczora dokumentów nie złożyło ok. 1500 z 7 tys. małych i średnich firm, które korzystały z Tarczy.

Polski Fundusz Rozwoju przypomniał w piątkowym komunikacie, że 15 stycznia br. mija termin rozliczenia subwencji finansowej dla małych i średnich firm (MŚP), zatrudniających od 10 do 249 pracowników, w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0. Reklama "W toku weryfikacji złożonych do tej pory formularzy okazało się, że niektóre firmy popełniły w nich błędy, np. załączając niepoprawne pliki JPK, albo nie załączając ich wcale" - przekazał w piątkowym komunikacie PFR. Reklama Jak dodano, "w związku z tym PFR, w porozumieniu z bankami, wyznaczył dodatkowy termin na składanie korekt/wniosków w dniach 18-23 stycznia br.". "Umożliwi to korektę poprzez ponowne złożenie wniosku firmom, które popełniły błędy w rozliczeniu oraz ewentualnie złożenie wniosku firmom, które spóźniły się z rozliczeniem" - wskazano. PFR tłumaczy, że w sytuacji, kiedy MŚP złożyło formularz oświadczenia, ale nie otrzymało potwierdzenia jego poprawności, to może od 18 do 19 stycznia br., sprawdzić w swoim banku, czy wymagane są od niej dodatkowe działania lub ponowne złożenie formularza. Jeśli okaże się, że MŚP popełniło błąd, będzie mogło złożyć korektę. "Po 23 stycznia br. jakiekolwiek zmiany i uzupełnienia w tym zakresie będą niemożliwe dla MŚP, a brak rozliczenia lub niepoprawność złożonych plików JPK będzie wiązać się z koniecznością zwrotu całości otrzymanej subwencji" - podkreśliło PFR. Jak przekazało w piątek PAP biuro prasowe PFR, do czwartku, do wieczora, dokumentów nie złożyło około 1500 małych i średnich firm, które korzystały z Tarczy Finansowej 2.0. Łączna wartość wypłaconej im pomocy to około 1 mld zł. W ramach Tarczy PFR 2.0, czyli od 15 stycznia do 28 lutego 2021 r., wsparcie otrzymało 47,7 tys. firm, w tym 7,1 tys. z sektora MŚP. Na konta przedsiębiorców trafiło 7,1 mld zł, w tym 3,8 mld zł dla sektora MŚP. Średnia kwota pomocy dla tych firm wyniosła 539 tys. zł, a dla mikrofirm 82 tys. zł. Pomoc otrzymały firmy objęte 54 kodami PKD. Lista obejmuje branże, które najbardziej doświadczyły negatywnych skutków pandemii Covid-19, w tym przede wszystkim hotelarska, targów i wydarzeń, turystyczna, fitness i gastronomiczna. Jako pierwsze informację o wydłużeniu terminu dla MŚP rozliczających Tarczę Finansową PFR 2.0 podało w piątek RMF FM. (PAP) autor: Aneta Oksiuta