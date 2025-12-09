Przedstawione w raporcie dane powstały na podstawie badania cen towarów w 17 kategoriach asortymentowych. We wrześniu wzrost cen wyniósł 4,9 proc. rok do roku, a w październiku 4,1 proc. W listopadzie wzrost wyniósł 4,2 proc.Ceny samej żywności poszły w listopadzie w górę o 3,7 proc. rok do roku. W październiku wzrosły o 3,6 proc. rdr., a we wrześniu – o 4,1 proc.

Ceny w sklepach rosną szybciej niż ogólna inflacja

Autorzy raportu zauważyli, że różnica między cenami produktów we wszystkich analizowanych kategoriach a samą żywnością jest nadal widoczna, choć sukcesywnie się zmniejsza. Analitycy z UCE Research zwrócili też uwagę, że wzrost cen w sklepach wciąż jest wyższy niż ogólny wskaźnik inflacji.

„Wygląda na to, że ceny pozostałych kategorii rosną wolniej niż te sklepowe. To jest moja stała obserwacja. W ciągu ostatnich 23 miesięcy zdarzyło się tylko w lipcu 2024 r., że inflacja ogólna była wyższa, niż to wynikało z naszych raportów dotyczących cen w sklepach. Ponadto w okresie wiosenno-letnim ub.r. trzykrotnie zanotowano zrównanie obu wskaźników” – zauważył dr Marek Szymański z Uniwersytetu WSB Merito.

Do świąt wzrost cen utrzyma się na poziomie 4 proc.

W ocenie dr Justyny Rybackiej z Uniwersytetu WSB Merito możemy się spodziewać, że do Bożego Narodzenia wzrost cen żywności utrzyma się na średnim poziomie ok. 4 proc. rok do roku. Opinię tę podzielają analitycy z UCE Research, którzy przewidują, że średni wzrost cen podstawowych artykułów wyniesie w grudniu 4 proc. rok do roku, co oznacza wyhamowanie podwyżek.

Jak wynika z raportu, według pobieżnych szacunków w pierwszym tygodniu grudnia zakupy zdrożały w ujęciu rocznym o 4,1 proc. Ceny samej żywności wzrosły z kolei w tym czasie o 3,4 proc. rdr. Dla porównania rok temu – dokładnie o tej samej porze – wzrost cen wynosił 5,6 proc. rdr.

Ruszają kampanie promocyjne

„To wstępne dane i wartości za cały miesiąc jeszcze mogą się trochę zmienić. Warto zauważyć, że sieci handlowe z początkiem grudnia ruszyły z bardzo intensywnymi kampaniami promocyjnymi, szczególnie jeżeli chodzi o żywność. Do tego widać, że sprzedawcy detaliczni robią wszystko, by w tym roku konsumenci zauważyli, że święta wcale nie będą drogie. W rzeczywistości oczywiście nie do końca tak to może wyglądać, szczególnie jeśli chodzi o kilka kategorii, które notują aż dwucyfrowy wzrost rok do roku” – zastrzeżono w raporcie.

Dr Szymański wskazał, że trudno jednak jednoznacznie przewidzieć wzajemne relacje między inflacją ogólną i sklepową.

„W dłuższej perspektywie możliwe są zmiany, ale zbyt wiele czynników może mieć na to wpływ, żeby móc precyzyjnie przewidywać wyniki” – stwierdził ekspert.

W raporcie przedstawiono wyniki analizy, w której porównano 94 tys. cen detalicznych z przeszło 44 tys. sklepów należących do 61 sieci handlowych. Badaniem objęto wszystkie na rynku dyskonty, hipermarkety, supermarkety, sieci convenience oraz cash&carry docierające ze swoją ofertą do większości konsumentów w Polsce.