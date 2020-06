"Transakcja obejmuje przejęcie przez Salling Group 301 sklepów i dwóch magazynów. W ramach umowy około 7 tys. pracowników Tesco zostanie przeniesionych do Salling Group. Netto Polska prowadzi obecnie 386 sklepów, a zawarta dzisiaj umowa ma strategiczną wartość dla rozwoju biznesu, gdyż pozwoli Netto w pełni wykorzystać sprawdzoną koncepcję 3.0 na całym polskim rynku" - czytamy w komunikacie.



"Wartość transakcji jest równa Enterprise Value (EV) w wysokości 900 mln zł. Transakcja musi zostać zweryfikowana i zatwierdzona przez urzędy regulacyjne. Jej sfinalizowanie spodziewane jest w czwartym kwartale 2020 roku" - czytamy dalej.



Salling Group planuje przekształcić nabyte sklepy Tesco w Netto 3.0 nie później niż w ciągu 18 miesięcy od zakończenia transakcji. Do tego czasu będą one działały pod szyldem Tesco. Szczegółowy plan dla każdego sklepu zostanie opracowany w najbliższych miesiącach, zapowiedziano także.



"Konsolidując obie sieci handlowe na rozwojowym rynku, robimy znaczący krok w realizacji strategii całej naszej grupy, stając się jednym z czołowych graczy na jednym z największych rynków w Europie" powiedział prezes Netto Polska Janusz Stroka, cytowany w komunikacie.



"Transakcja stwarza ogromne możliwości rozwoju zarówno naszym pracownikom, jak i naszym partnerom biznesowym. Chcemy kontynuować współpracę z naszymi najlepszymi dostawcami i partnerami, aby wspólnie dostarczać klientom wartość, jakiej oczekują i z jakiej jesteśmy znani. Jestem przekonany, że wraz z naszymi nowymi współpracownikami zapewnimy polskim klientom bezkonkurencyjną ofertę, atrakcyjny stosunek jakości do ceny i wspaniałe doświadczenie zakupowe w nadchodzących latach" - dodał prezes.



Netto Polska zatrudnia ok. 5,5 tys. pracowników. Pierwszy sklep Netto w Polsce został otwarty w 1995 roku w Szczecinie, gdzie Netto Polska ma swoją siedzibę. W Niemczech, Danii i Polsce Netto prowadzi prawie 1 250 sklepów.



Tesco Polska to część brytyjskiej Grupy Tesco prowadzącej działalność w zakresie sprzedaży detalicznej artykułów konsumpcyjnych codziennego użytku.