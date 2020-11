Wcześniej posłowie odrzucili poprawki zakładające m.in. wprowadzenie niedziel handlowych w przyszłym roku oraz przyznanie 150% wynagrodzenia za pracę w dniu 6 grudnia, albo dzień wolny w okresie 6 dni poprzedzających ten dzień lub po nim następujących.

Jak wskazywano w uzasadnieniu, celem wprowadzenia dodatkowej niedzieli handlowej jest rozłożenie w czasie zakupów przedświątecznych, by zmniejszyć liczbę klientów robiących zakupy w tym samym czasie. Ma to umożliwić zachowanie ograniczeń sanitarnych w związku z epidemią, a jednocześnie mieć pozytywny wpływ na przedsiębiorców, przyczyniając się do poprawy ich sytuacji finansowej.

W ubiegłą sobotę wicepremier, minister rozwoju pracy i technologii Jarosław Gowin informował o możliwości wprowadzenia dodatkowej niedzieli handlowej w grudniu.

Zgodnie z dotychczasowymi przepisami w grudniu 2020 r. przewidziane są dwie niedziele handlowe, przypadające w dniach 13 i 20 grudnia 2020 r.