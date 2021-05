"Nadal uważam, że wzrost polskiego e-commerce'u o ok. 20% jest możliwy w tym roku. 30% to byłaby zbyt optymistyczna [prognoza], ale okolice 20% jest jak najbardziej możliwe" - powiedział Brzoska podczas wideokonferencji prasowej.

Przypomniał, że według raportu PwC, 85% Polaków deklaruje, że nawet po zakończeniu pandemii nie zamierza zmniejszyć częstotliwości e-zakupów. Dodał, że drugim ważnym czynnikiem jest oczekiwane zmniejszanie się liczby sklepów offline, ponieważ ich właściciele widzą największe możliwości rozwoju w e-commerce.

"To mamy nachodzące na siebie efekty, które wprost powodują, że ta adopcja online i wzrost online versus fizyczny retail będzie utrzymywany. Jeżeli my mocno w to wierzymy, nie mamy na co czekać i musimy przyspieszać rozwój naszej sieci" - stwierdził prezes.

InPost podwyższył dziś prognozy na cały br. po wynikach I kw. - planuje zwiększyć sieć Paczkomatów do 18,25-19 tys. (wobec wcześniej oczekiwanych 16,5-18,5 tys. i 13 553 szt. na koniec marca br.). W Polsce liczba Paczkomatów ma wynieść 15,5-16 tys. (wobec 11 743 na koniec marca). Capex ma wynieść w tym roku 865-920 mln zł wobec wcześniej planowanych 700-745 mln zł.

InPost to platforma dostaw dla e-commerce. Założony w 1999 roku przez Rafała Brzoskę w Polsce, InPost posiada sieć Paczkomatów w Polsce, Wielkiej Brytanii i Włoszech, a także świadczy usługi kurierskie i fullfilment dla sprzedawców e-commerce w Polsce. W 2020 roku InPost obsłużył 249 mln przesyłek za pośrednictwem Paczkomatów, współpracując z ponad 26 000 e-sprzedawców. Aplikacja mobilna spółki - InPost Mobile ma ponad 6 mln aktywnych użytkowników. W styczniu 2021 r. InPost zadebiutował na giełdzie Euronext Amsterdam.

(ISBnews)