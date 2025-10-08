- Prawo do życia bez dymu. Sejm rozważa zakaz palenia papierosów na balkonach
Prawo do życia bez dymu. Sejm rozważa zakaz palenia papierosów na balkonach
Dym wdychany przez tzw. biernych palaczy (dym bocznego strumienia) może zawierać więcej tlenku węgla i nikotyny niż dym wciągany przez osobę palącą, co czyni go szczególnie szkodliwym – ostrzegają lekarze.
W polskim prawie, ochrona osób niepalących realizowana jest głównie poprzez zakazy palenia w określonych miejscach przestrzeni publicznej. Teraz Sejm rozważa rozszerzenie tej ochrony również na balkony w budynkach wielorodzinnych.
Ważne
Zgodnie z ustawą z 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, każdy ma prawo do życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego, par z papierosów elektronicznych oraz substancji uwalnianych przez nowatorskie wyroby tytoniowe.
Bierne palenie na balkonie to też zagrożenie. Co mówią badania o skutkach wdychania dymu?
O biernym paleniu mówimy, gdy osoba – zwłaszcza niepaląca – wdycha dym pochodzący ze spalania tytoniu oraz dym wydychany przez palacza. W otoczeniu występują jego dwie składowe:
- dym bocznego strumienia – pochodzący z żarzącego się papierosa,
- dym głównego strumienia – wydychany przez osobę palącą.
Badania wskazują, że ekspozycja na dym tytoniowy zwiększa u osób niepalących ryzyko zachorowania na raka płuc oraz choroby układu sercowo-naczyniowego. W Polsce bierne palenie uznawane jest za jedną z istotnych przyczyn przedwczesnej umieralności dorosłych.
Ważne
Szczególnie narażone są dzieci – wdychanie dymu tytoniowego może prowadzić do niższej masy urodzeniowej, zakażeń dróg oddechowych, upośledzenia funkcji płuc, nawracających zapaleń ucha, napadów astmy, a nawet zespołu nagłej śmierci łóżeczkowej.
Warto też pamiętać, że korzystanie z e-papierosów nie eliminuje problemu. Wytwarzane przez nie opary zawierają m.in. nikotynę, substancje zapachowe i glikol propylenowy, które również mogą niekorzystnie wpływać na osoby w otoczeniu. Mimo to wielu palaczy wciąż bagatelizuje szkodliwość takiej ekspozycji.
Gdzie dziś nie wolno palić? Lista miejsc objętych zakazem palenia papierosów w Polsce
Ustawodawca nie wprowadził ogólnego zakazu palenia w całej przestrzeni publicznej, lecz wskazał konkretne miejsca, w których palenie wyrobów tytoniowych – w tym e-papierosów i nowatorskich wyrobów tytoniowych – jest zabronione.
Zakaz dotyczy m.in.:
- terenów podmiotów leczniczych i innych miejsc udzielania świadczeń zdrowotnych,
- jednostek systemu oświaty oraz placówek pomocy społecznej,
- uczelni,
- pomieszczeń zakładów pracy,
- obiektów kultury i wypoczynku dostępnych publicznie,
- lokali gastronomiczno-rozrywkowych,
- środków publicznego transportu pasażerskiego i obiektów obsługi podróżnych,
- przystanków komunikacji publicznej,
- pomieszczeń obiektów sportowych,
- ogólnodostępnych placów zabaw dla dzieci,
- innych pomieszczeń dostępnych do użytku publicznego, takich jak centra handlowe czy klatki schodowe w budynkach mieszkalnych.
Właściciel lub zarządca obiektu, w którym obowiązuje zakaz, ma obowiązek umieścić w widocznych miejscach oznaczenia słowne i graficzne informujące o zakazie palenia. Dodatkowo rada gminy może uchwałą wyznaczać kolejne strefy wolne od dymu.
Palenie może być natomiast dozwolone w wyznaczonych palarniach, m.in. w:
- domach pomocy społecznej i domach spokojnej starości,
- całodobowych oddziałach psychiatrycznych (z pewnymi wyjątkami),
- hotelach,
- dworcach i portach lotniczych,
- na terenie uczelni,
- w pomieszczeniach zakładów pracy,
- w lokalach gastronomiczno-rozrywkowych – pod warunkiem, że właściciel wyłączy jedno zamknięte, odpowiednio wentylowane pomieszczenie przeznaczone dla palaczy.
Petycja w Sejmie: zakaz palenia papierosów na balkonach w blokach coraz bliżej?
Już na najbliższym posiedzeniu Komisji do Spraw Petycji zostanie rozpatrzona petycja dotycząca wprowadzenia zakazu palenia tytoniu oraz e-papierosów na balkonach i loggiach w budynkach wielorodzinnych.
Autor petycji zwraca uwagę na częste konflikty sąsiedzkie, wynikające z przenikania dymu papierosowego z balkonów do mieszkań, co narusza komfort życia, zdrowie oraz prywatność osób niepalących. W swoim uzasadnieniu opisuje również osobiste doświadczenia – problemy z otwieraniem okien z powodu dymu dostającego się z sąsiedniego balkonu.
Czy zakaz palenia na balkonach jest zgodny z Konstytucją? Eksperci sejmowi mają wątpliwości
W odpowiedzi na petycję, Biuro Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji Kancelarii Sejmu zwraca uwagę, że w wielu przypadkach wystarczające mogą być już obowiązujące przepisy. Egzekwowanie całkowitego zakazu palenia – na przykład w otwartym oknie mieszkania – byłoby trudne ze względu na ochronę prywatności oraz tzw. mir domowy.
Eksperci przypominają, że zgodnie z art. 144 Kodeksu cywilnego właściciel nieruchomości ma obowiązek powstrzymywać się od działań, które zakłócają korzystanie z sąsiednich lokali ponad „przeciętną miarę”. Jeśli więc dym tytoniowy uporczywie napływa z sąsiedniego balkonu, sąsiad może dochodzić ochrony swoich praw przed sądem.
Niektórzy prawnicy podkreślają ponadto, że w wyjątkowych sytuacjach uporczywe palenie na balkonie może zostać uznane za wykroczenie z art. 51 § 1 Kodeksu wykroczeń, dotyczące zakłócania porządku publicznego. Wymagałoby to jednak spełnienia szczególnych przesłanek.
Zdaniem Biura, zanim ustawodawca zdecyduje się na wprowadzenie ogólnego zakazu palenia na balkonach, należy dokładnie przeanalizować jego zgodność z Konstytucją. Balkon, który służy wyłącznie właścicielowi lokalu, może być bowiem uznany za część mieszkania. Ograniczenie prawa własności jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy spełnia zasadę proporcjonalności i służy ochronie innych dóbr – takich jak zdrowie czy prawo do czystego powietrza.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 9.11.1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1162)