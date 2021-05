"Catering dietetyczny to jeden z najszybciej rosnących segmentów rynku detalicznego w Polsce. Dzięki partnerstwu z Dietly.pl zyskujemy kolejny ważny element w ofercie wygodnych rozwiązań dla klientów w obszarze e-commerce. Struktura grupy gwarantuje niezależny rozwój podmiotów w naszym portfolio. Dzięki temu, działając w podobnym segmencie, stają się wobec siebie komplementarne, jednocześnie zyskując potencjał Żabki jako wsparcie ich rozwoju" - powiedział prezes Grupy Żabka Tomasz Suchański, cytowany w komunikacie.

Oferta platformy Dietly.pl obejmuje ponad 400 marek działających na polskim rynku cateringu dietetycznego. Wraz z zawarciem umowy Żabka stała się większościowym udziałowcem właściciela Dietly.pl. Twórcy platformy, Przemysław Skokowski i Waldemar Pieniak, pozostaną w rolach osób zarządzających i udziałowców, co zapewni kontynuację realizacji dotychczasowej wizji rozwoju platformy.

"Żabka już od kilku lat rozwija cyfrowe narzędzia ułatwiające życie konsumentom. Innowacyjność i unikalność platformy Dietly.pl uzupełniają nasze portfolio rozwiązań w tym obszarze. Codziennie docieramy różnymi kanałami do kilku milionów klientów. Chcemy, aby marki wchodzące w skład Grupy Żabka były liderami convenience, dzięki jakości i dzięki nowoczesnym rozwiązaniom dla klientów" - powiedział wiceprezes Żabka Future Tomasz Blicharski.

Dzięki włączeniu Dietly.pl do Grupy Żabka dla klientów biznesowych platformy pojawią się nowe możliwości do dalszego rozwoju. Dostawcy cateringów dietetycznych zyskają na zwiększonej skali działania, będą mogli skorzystać także z wiedzy i unikatowego doświadczenia Grupy w ramach np. znajomości klienta czy logistyki. Dietly.pl to obecnie 330 tysięcy unikalnych użytkowników miesięcznie, 150 tysięcy opinii na platformie oraz ponad 210 tysięcy zarejestrowanych stałych użytkowników, podano dalej.

"Dietly.pl to przede wszystkim wygoda, dostępność i różnorodność, a także ekspercka wiedza, którą posiada nasz zespół. Współpracę w ramach Grupy Żabka postrzegamy jako szansę na wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań oraz funkcjonalności, które pozytywnie wpłyną na doświadczenia naszych klientów. Szczególnie cenna jest deklaracja Żabki dotycząca wspierania naszej koncepcji na dalszy rozwój platformy" - podsumował współzałożyciel i CPO Dietly.pl Waldemar Pieniak.

Żabka Polska jest właścicielem największej w Polsce sieci sklepów typu convenience liczącej ponad 7200 placówek prowadzonych przez blisko 6000 franczyzobiorców pod marką Żabka.