- Możemy dziś opierać się na jedynie na bardziej lub mniej dokładnych danych. Nie ma na świecie osoby, która byłaby zdolna do nawet przybliżonego oszacowania kosztów transformacji – dodaje. Ekspert podkreśla, że oczekuje od strony rządowej „zaproszenia biznesu do stołu” w celu zapoznania go ze szczegółami konkretnych projektów i potencjalnymi konsekwencjami dla poszczególnych branż.

- Chcielibyśmy także położyć na „stole” nasze oferty i propozycje, które w istotny sposób mogłyby wpłynąć na oczekiwane zmiany – mówi Szumowski.

