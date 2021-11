Black Friday (Czarny Piątek) to coroczne amerykańskie święto konsumpcji, podczas którego sprzedawcy oferują rabaty i promocje. Przypada ono w ostatni piątek listopada, tuż po Święcie Dziękczynienia. Uznawany w Ameryce Północnej za dzień największych w roku wyprzedaży i obniżek cen, jest też kojarzony z rozpoczęciem przedświątecznych zakupów.

Według badania operatora płatności Tpay 90 proc. respondentów planując akcję sprzedażową z okazji Black Friday, chce obniżyć ceny; 30 proc. zapowiada darmową dostawę; a 20 proc. zamierza zaoferować bezpłatne, dodatkowe produkty lub usługi.

Z kolei co dziesiąty sprzedawca ma w planach przekazanie klientom kodów rabatowych; nikt natomiast nie planuje wydłużenia czasu na zwrot towaru lub jego wymianę. Nie widać również rozróżnienia pod względem wysokości okazji cenowych w zależności od typu klientów – zarówno dla nowych, jak i stałych, wszyscy sprzedawcy (100 proc.) planują takie same promocje, a najwięcej sklepów deklaruje, że będą one rzędu do 30 proc. (40 proc. odpowiedzi). Obniżki cen w ogóle nie planuje 10 proc. badanych sprzedawców.

Najwięcej przedsiębiorców (60 proc.) chce wprowadzić akcje promocyjne w swoich sklepach w terminie 26–29 listopada, tj. od piątku do poniedziałku włącznie, a 20 proc. – podczas Black Week, czyli 22–28 listopada.

"Tylko 10 proc. planuje promocje jedynie na dzień samego Black Friday, czyli piątek" - wskazano we wtorkowej informacji Tpay. Taki sam odsetek ma zamiar zorganizować wyprzedaż w dniach 26–28 listopada (cały weekend). Z kolei 10 proc. respondentów zaczyna akcje promocyjne z początkiem miesiąca, a planuje zakończyć 30 listopada.

Cytowany w informacji Paweł Działak z Tpay zwrócił uwagę, że najwięcej (60 proc.) sprzedawców oczekuje zwiększenia w ich sklepach liczby zamówień i wyższej średniej wartości koszyków. Według niego to dowód na to, że właściciele e-biznesów są optymistycznie nastawieni do akcji, które planują, przewidując pozytywny scenariusz sprzedażowy.

Zapytani o to, na co zwracają uwagę przed rozpoczęciem akcji sprzedażowej w Czarny Piątek, wszyscy przedsiębiorcy (100 proc.) wskazali na działania marketingowe, 70 proc. planuje działania związane z SEM i SEO (mają na celu uzyskanie jak najlepszych pozycji serwisu w wynikach wyszukiwania - PAP), a po 60 proc. "odpowiednie zatowarowanie oraz przygotowanie na zwiększone potrzeby przy obsłudze klienta".

Z kolei przed wdrożeniem akcji sprzedażowych w swoich sklepach, 40 proc. sprzedawców zwraca uwagę na płatności online, np. dodanie możliwości płatności BLIKIEM na stronie. "Dla wielu konsumentów podczas zakupów w sieci liczy się szybkość i wygoda, a brak ulubionej metody płatności tuż przed realizacją transakcji potrafi skutecznie zniechęcić do finalizacji zamówienia" - ocenił Działak. Dodał, że według badania przeprowadzonego przez SW Research na zlecenie Tpay, przy dokonywaniu płatności ponad połowa internautów zwraca uwagę na dostępne metody płatności (58 proc.), a 60 proc. badanych zdarza się porzucić koszyk zakupowy bez finalizacji transakcji.

W związku z Black Friday 50 proc. sprzedawców wdraża odpowiednią strategię sprzedaży miesiąc wcześniej, 40 proc. decyduje się na jej wyprzedzenie dwa tygodnie przed Czarnym Piątkiem, a 10 proc. - dwa miesiące wcześniej.

Z danych, zebranych przez Tpay w 2020 r. wynika, że wśród sklepów współpracujących z operatorem, sprzedaż w okresie Black Friday, a dokładnie 27 listopada, wzrosła średnio o 211 proc. w stosunku do pozostałych dni listopada w takich branżach jak moda i akcesoria (280 proc.), zdrowie i uroda (278 proc.) oraz AGD/RTV i elektronika (205 proc.).