"To kolejna bardzo ważna, strategiczna umowa InPost. Współpracujemy praktycznie ze wszystkimi platformami sprzedażowymi działającymi w Polsce. Zakładamy, że już w pierwszym roku współpracy zanotujemy istotne wolumeny kierowane do Paczkomatów InPost - bo dostawy do naszych Paczkomatów są najczęściej wybieraną formą dostawy przez klientów e-commerce w Polsce. Nasza infrastruktura jest w pełni przygotowana na obsługę zwiększonego ruchu, gdyż tylko w ubiegłym roku zrealizowaliśmy olbrzymi program inwestycyjny kończąc rok z liczbą ponad 16 tysięcy Paczkomatów. Wciąż jednak mamy jeszcze przestrzeń dla kolejnych tego typu umów i strategicznych partnerstw" - powiedział prezes Rafał Brzoska, cytowany w komunikacie.

"Usługa Przesyłek OLX cieszy się coraz większą popularnością. Opcja ta dostępna jest już w ponad połowie czyli niemal 13 mln ogłoszeń obecnych na naszej platformie. Cieszymy się na partnerstwo z InPost. To kolejny krok w realizacji naszego celu, którym jest dostarczanie użytkownikom komfortowych rozwiązań" - dodał general manager OLX Michał Malewski.

InPost to platforma dostaw dla e-commerce. Założony w 1999 roku przez Rafała Brzoskę w Polsce, InPost posiada sieć Paczkomatów w Polsce, Wielkiej Brytanii i Włoszech, a także świadczy usługi kurierskie i fullfilment dla sprzedawców e-commerce w Polsce. W 2020 roku InPost obsłużył 249 mln przesyłek za pośrednictwem Paczkomatów, współpracując z ponad 26 000 e-sprzedawców. Aplikacja mobilna spółki - InPost Mobile ma ponad 6 mln aktywnych użytkowników. W styczniu 2021 r. InPost zadebiutował na giełdzie Euronext Amsterdam.

