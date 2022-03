W oświadczeniu wyjaśniono, że GO Sport Polska do 2019 roku była własnością francuską, a następnie została kupiona przez singapurską spółkę Sportmaster Operations Ltd., której właścicielami są osoby pochodzenia rosyjskiego. "Działalność operacyjna Sportmaster Operations oraz jej fundusze znajdują się w Singapurze. W Polsce firma wciąż znajduje się w fazie rozwoju i od momentu zakupu przechodzi proces zmian oraz restrukturyzacji, które mają przekształcić ją w biznes przynoszący zyski" - dodano.

Reklama

Zarząd podkreślił, że "rozumie" i "niezwykle silnie odczuwa strach i wielką tragedię Narodu Ukraińskiego". Poinformował, że podjęto działania pomocowe w związku z sytuacją na Ukrainie. Przekazano towary o wartości ponad miliona złotych – karimaty, koce, śpiwory, kurtki dla osób przekraczających wschodnią granicę.

Reklama

"Jednocześnie, czując silną odpowiedzialność za prawie 500 pracowników, natychmiast podjęliśmy rozmowy z właścicielami na temat obecnej sytuacji GO Sport i jej przyszłości w Polsce. Po konsultacji właściciele spółki podjęli decyzję o wystawieniu GO Sport na sprzedaż. Obecnie poszukujemy kupca, ale prowadzimy już wstępne rozmowy. O dalszym rozwoju sytuacji będziemy informować na bieżąco" - przekazał zarząd GO Sport Polska w czwartek wieczorem.

GO Sport to sieć sklepów oferujących akcesoria sportowo-turystyczne. Firma ma ponad 20 sklepów w Polsce, głównie w większych miastach.