Zgodnie z badaniem zrealizowanym na zlecenie Digital Care Group, na zakup elektroniki podczas ­Black Friday i Cyber Monday zdecydowanych jest ponad 40 proc. Polaków, 35 proc. waha się, a co czwarty nie planuje ich w tym czasie. 44 proc. zadeklarowało wybór sklepów stacjonarnych, a 38 proc. online.

Reklama

Według przeprowadzonej ankiety co drugi Polak szykując się na zakup elektroniki na czas Black Friday i Cyber Monday planuje kwotę powyżej 500 zł, 24 proc. ankietowanych zadeklarowało wydatki na poziomie od pół do tysiąca złotych, 20 proc. mniej niż 500 zł, a 12 proc. w przedziale od 2 tys. do 5 tys. złotych. Jedna czwarta ankietowanych (25 proc.) nie zdecydowała w dniu badania, ile jest w stanie przeznaczyć na kupno sprzętu elektronicznego.

Reklama

Zgodnie z sondażem 26 proc. Polaków ma zamiar w ostatnich dniach listopada kupić telefon. Przy zakupie smartfonu lub tabletu ponad 70 proc. wyraziło chęć kupna szkła lub folii ochronnej, a 42 proc. wolę dokupienia dodatkowych usług serwisowych i przedłużonych gwarancji.

"Tak samo często jak smartfony kupujemy urządzenia peryferyjne, np. monitory, myszki, słuchawki, głośniki czy drukarki. Kolejne pozycje zajmują laptopy (15 proc.), telewizory (13 proc.), sprzęt audio (11 proc.) czy smartwatche i smartbandy (10 proc.)" – oceniła ekspertka Digital Care Anna Kozłowska-Pietraszko, cytowana w informacji firmy.

Jak wynika z badania, spośród ankietowanych, którzy zwracali uwagę na koszty planowanych zakupów, 64 proc. miało zamiar sfinalizować transakcję jedynie pod warunkiem wyjątkowej promocji, a 36 proc. odpowiedziało, że kupi zdecydowanie mniej. 30 proc. badanych było skłonne do rezygnacji z zakupu książki, 26 proc. z kosmetyków, 25 proc. z odzieży, a co piąty z elektroniki.

"Obecna sytuacja gospodarcza i wciąż rosnąca inflacja powodują, że Polacy z większą rezerwą podchodzą do zakupów, nawet jeśli te miałyby być w promocyjnych cenach. 55 proc. z nas zamierza ograniczać się podczas Black Friday oraz Cyber Monday. Tylko co czwarty uważa, że bieżące uwarunkowania nie będą mieć wpływu na ich wydatki" – tłumaczyła Kozłowska-Pietraszko.

Według sondażu co trzeci Polak ma nadzieję na rabaty wynoszące 50 proc., 20 proc. ankietowanych oczekuje promocji powyżej połowy ceny bazowej, a 7 proc. liczy na ceny niższe maksymalnie o 10 proc.

"Tegoroczne święta promocji będą szczególne, a to za sprawą dyrektywy Unii Europejskiej Omnibus. Choć ta w Polsce nie weszła jeszcze w życie, to wiele firm, m.in. najpopularniejsza w kraju platforma e-handlu, zobowiązała się do spełnienia jej wymogów. Dzięki tej regulacji, będącej rozszerzeniem ochrony praw konsumentów, sklep jest zobowiązany do poinformowania klienta o najniższej cenie sprzętu, jaka obowiązywała w ciągu 30 dni od wprowadzenia promocji. Tym samym sprzedawcy nie mogą sztucznie zawyżać cen. Za złamanie tej zasady grozi kara wynosząca 10 proc. rocznych obrotów" – podsumowała Kozłowska-Pietraszko.

Tegoroczny Black Friday - dzień wielkich obniżek cen w sklepach - przypada 25 listopada, natomiast Cyber Monday, dzień dotyczący zakupów elektroniki - 28 listopada.

Badanie zrealizowano na zlecenie Digital Care Group za pośrednictwem platformy Omnisurv należącej do firmy badawczej IQS. Badanie zostało przeprowadzone na polskiej grupie badawczej 500 osób w wieku 18-60 lat w okresie 2-4.11.2022 r.

ra/ mmu/