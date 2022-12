Chociaż liderem są USA, to większość importerów z tej grupy znajduje się w Europie – zaznacza Statista. Liczby dotyczą trunku z Szampanii (obszaru we Francji, który został wyznaczony w 1927 roku do produkcji szampana . Napoje wytwarzane w tej prowincji mają wyłącznie prawo do noszenia wspomnianej nazwy).

Reklama

Oto najwięksi importerzy szampana:*

Stany Zjednoczone 34,1 mln;

34,1 mln; Wielka Brytania 29,9 mln;

29,9 mln; Japonia 13,8 mln;

13,8 mln; Niemcy 11,1 mln;

11,1 mln; Belgia 10,3 mln;

10,3 mln; Australia 9,8 mln;

9,8 mln; Włochy 9,2 mln;

9,2 mln; Szwajcaria 6,1 mln;

6,1 mln; Hiszpania 4,4 mln;

4,4 mln; Holandia 3,9 mln;