Answear.com ocenia, że przejmowana zorganizowana część przedsiębiorstwa (ZCP) Fashion Trends Group (FTG) - marki SneakerStudio oraz PRM - ma potencjał do wypracowywania wyższej rentowności niż samo Answear.com, poinformował prezes Krzysztof Bajołek.

"Skoro widzimy potencjał na wyższe średnie koszyki w tym biznesie, to i widzimy potencjał na wyższą rentowność tego biznesu niż nawet w Answear, tylko to oczywiście musi potrwać. To wymaga skali i wcześniej - optymalizacji procesów i kosztów" - powiedział Bajołek podczas wideokonferencji prasowej.

Średni koszyk e-commerce ZCP to 322 zł wobec 303 zł w Answear według danych za 9 miesięcy ub.r., podano w prezentacji.

"Spodziewamy się poprawy wskaźników operacyjnych, wskaźników marketingowych, jak konwersja, czy efektywności prowadzonych działań marketingowych, również poprawę efektywności kosztowej, procesowej. To powinno nam gwarantować stosunkowo szybkie osiągnięcie dobrej rentowności z tych projektów" - dodał prezes.

Podkreślił, że główne cele akwizycji to przede wszystkim skokowe zwiększenie skali biznesu, dotarcie do nowych grup klientów, nowego segmentu rynku, który nie jest obsługiwany przez Answear.com.

"To powinno całej firmie dawać możliwość utrzymania wysokiej dynamiki przychodów. A wiadomo, że przy rosnącej skali działalności jest to coraz trudniejsze - nowy projekt powinien nam to umożliwić" - podkreślił prezes.

W skład ZCP wchodzą marki Sneakerstudio i PRM, butiki stacjonarne w Warszawie i Krakowie, kontrakty z markami oraz zapasy wraz z przyszłymi zamówieniami, zespoły bezpośrednio odpowiadające za sprzedaż, wszelka sprzedaż poprzez kanały dystrybucyjne. Natomiast w skład transakcji nie wchodzi działalność dystrybucyjna B2B, która do tej pory również była prowadzona przez FTG, podano w prezentacji.

"Core business w Answear to zawsze będzie e-commerce, natomiast nie wykluczamy, że [powstaną] jakieś nowe butiki, które są potrzebne do tego typu marek. […] Nie wykluczamy również butików w innych krajach" - wskazał też Bajołek.

Sneakerstudio jest liderem rynku w sprzedaży obuwia typu sneakers i odzieży streetwear w segmencie mid-premium w Polsce i na Ukrainie oraz drugim co do wielkości sklepem ze sneakersami w CEE; zasięg działalności obejmuje głównie CEE; to jeden z kluczowych partnerów w regionie dla adidas Originals, New Balance, Veja czy Carhartt, podano w prezentacji.

PRM to "nowy koncept, który wpisuje się w obecne trendy rynkowe i oferuje produkty z segmentu luxury streetwear & fashion kierowane do pokolenia millenialsów i GEN-Z", wskazano także. Produkty sprzedawane są przez globalną witrynę internetową oraz butik stacjonarny w Warszawie.

Przychody przejmowanego ZCP w ub.r. wyniosły - według wstępnych wyników - 136 mln zł.

Jak podano wcześniej, przejęcie ZCP odbędzie się w całości w zamian za akcje Answear.com. Zgodnie z warunkami umowy Fashion Trends Group obejmie łącznie do 650 000 akcji Answear.com, co przy cenie emisyjnej 29 zł oznacza wartość transakcji na poziomie 18,85 mln zł. Według harmonogramu transakcji uchwała o emisji akcji będzie poddana głosowaniu na WZA, które planowane jest na marzec lub kwiecień br.

Answear.com to założony w 2011 roku e-commerce zajmujący się sprzedażą markowej odzieży, obuwia oraz akcesoriów. Sprzedaż jest zdywersyfikowana geograficznie, a żaden z rynków nie stanowi więcej niż 30% udziału w całkowitych przychodach spółki. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2021 r.

(ISBnews)