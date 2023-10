Starszy ekonomista Credit Agricole Jakub Olipra w rozmowie z PAP zauważył, że ceny kakao w stosunku do września spadły, ale "nadal pozostają na wysokim na tle historycznym poziomie". Wysokie ceny są m.in. efektem utrzymującego się w ostatnich dwóch latach spadku światowych zapasów kakao z uwagi na spożycie przewyższające produkcję – zaznaczył ekspert.

W jego opinii, wzrost cen został ostatnio dodatkowo nasilony przez obawy o wielkość tegorocznych zbiorów kakao w Ghanie i na Wybrzeżu Kości Słoniowej, które odpowiadają za 2/3 światowej produkcji. Wynika to z utrzymujących się opadów deszczu, które "nasilają presję ze strony chorób atakujących plantacje" – podkreślił.

15 września br. ceny kakao na londyńskiej giełdzie osiągnęły poziom 3 121 funtów brytyjskich (GBP) za tonę, co oznacza wzrost o ok. 75 proc. wobec 15 września 2022 r., kiedy wynosiły one 1 779 GBP/t. 15 września 2021 r. ceny kakao były na poziomie 1 785 GBP/t.

Czekolada będzie droższa?

Ceny kakao, podstawowego surowca do produkcji czekolady, są najwyższe od 46 lat. Dyrektor zarządzający E. Wedel Maciej Herman w sierpniu br. przy okazji publikacji raportu wskazywał, że w połączeniu z inflacją, poziom cen ziarna kakao może skutkować podwyżką cen czekolady w najbliższym czasie.

Polska - według raportu - jest trzecim największym eksporterem słodyczy czekoladowych w Europie; w ub.r. nasz kraj wyeksportował 295 tys. ton słodyczy. Natomiast z danych Eurostatu wynika, że nasz udział w rynku takich wyrobów sięga 7,1-proc. Na świecie rynek słodyczy wart jest 113,6 mld dolarów i do 2028 r. ma wzrosnąć o ok. 51 proc. W Polsce wartość tego rynku wynosi ok. 10 mld 315 mln zł, co oznacza wzrost o 17 proc. względem zeszłego roku.