30 grudnia – ostatnia możliwość na zrobienie większych zakupów

W tym roku 31 grudnia (sylwester) wypada w niedzielę. Większe sklepy będą tego dnia zamknięte, ponieważ nie jest to niedziela handlowa (ostatnia niedziela handlowa w 2023 roku była 17 grudnia).

Ostatnim dniem na zrobienie większych zakupów w 2023 roku jest 30 grudnia (sobota). Po tym terminie klienci będą mogli kupić niektóre produkty spożywcze w punktach, których nie obejmuje Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz inne dni(jak m.in. stacje paliw lub niektóre małe osiedlowe sklepiki, gdzie tego dnia pracują np. właściciele).

30 grudnia – do której godziny będą otwarte sklepy w sobotę?

Do której godziny będą czynne sklepy 30 grudnia? Większość sklepów sieci takich jak: ALDI, Auchan, Biedronka, Carrefour, Dino, Kaufland, Lidl, Netto oraz Stokrotka jest dziś dostępna dla klientów od 6 do 22, ale niektóre z placówek wprowadziły tego dnia specjalne godziny, co sprawia, że supermarkety są tam otwarte nawet do 23:30.

Do godz. 23 do dyspozycji klientów jest też większość sklepów niektórych franczyzobiorców (np. Żabka, Carrefour Express).

*Pamiętajmy, że godziny pracy wspomnianych sklepów mogą różnić się w zależności od lokalizacji

Niektóre sklepy w Polsce mogą 30 grudnia zmienić grafik (ze względu na zakaz handlu w niedzielę, która wypada jutro). Dokładne informacje o godzinach otwarcia i zamknięcia najlepiej sprawdzić w poszczególnych punktach handlowych.

