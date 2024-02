W opublikowanym w czwartek raporcie "Indeks odwiedzalności (PRCH Footfall Density Index)", przygotowanym na zlecenie Polskiej Rady Centrów Handlowych (PRCH) w współpracy z firmą PwC poinformowano, że średnia odwiedzalność galerii handlowych, mierzona liczbą klientów na 1 mkw. powierzchni najmu, w 2023 r. wyniosła 10,8 osób miesięcznie.

Wzrost o prawie 5 proc.

"W 2022 r. wskaźnik ten był niższy i wynosił 10,3 osób na 1 mkw. powierzchni najmu miesięcznie. To przełożyło się na 4,6-proc. wzrost średniej odwiedzalności centrów handlowych w 2023 r." - zwrócili uwagę autorzy raportu.

Dodali, że indeks obejmuje informacje z obiektów o łącznej powierzchni powyżej 4,5 mln mkw., co stanowi ponad 33 proc. rynku centrów handlowych w Polsce.

Jak podano, w każdym z miesięcy od stycznia do listopada 2023 r. z centrów handlowych korzystało więcej klientów niż w analogicznych okresach 2022 r. Jedynie w grudniu odnotowany został spadek - w stosunku do grudnia poprzedniego roku o 0,5 proc. "Bezpośredni wpływ na ten wynik miała mniejsza liczba dni handlowych, których w grudniu 2023 r. było 26, o 2 mniej niż w grudniu 2022 r." - stwierdzono w raporcie.

Wszystko się nagrywa

Dyrektor zarządzający Polskiej Rady Centrów Handlowych Krzysztof Poznański poinformował, że dzięki zastosowaniu systemów kamer, przepływy klientów w obiektach są analizowane z dokładnością do 98 proc. Dodał, że po to, by zminimalizować możliwość błędów, kamery montowane są również w dodatkowych miejscach, kluczowych dla weryfikacji ruchu w danym obiekcie.

Polska Rada Centrów Handlowych jest stowarzyszeniem not-for-profit, zrzeszającym ponad 200 członków działających w branży miejsc handlu i usług. (PAP)

autor: Anna Bytniewska