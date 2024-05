Dochodzenie KE wykazało, że firma naruszyła reguły konkurencji, angażując się w porozumienia mające ograniczyć handel produktami czekoladowymi, ciastkami oraz kawą między krajami unijnymi. „Ceny żywności różnią się w poszczególnych państwach członkowskich. Handel między krajami UE na rynku wewnętrznym może obniżyć ceny i zwiększyć dostępność produktów dla konsumentów. Jest to szczególnie ważne w czasach wysokiej inflacji. W dzisiejszej decyzji stwierdzamy, że Mondelez nielegalnie ograniczył sprzedaż transgraniczną w całej UE, aby utrzymać wyższe ceny swoich produktów ze szkodą dla konsumentów" - powiedziała w Brukseli Margrethe Vestager, wiceszefowa KE odpowiedzialna za politykę konkurencji.

Sztuczny podział rynku wewnętrznego

Koncern m.in. odmówił zaopatrywania pośrednika w Niemczech, by uniemożliwić mu odsprzedaż wyrobów czekoladowych w Austrii, Belgii, Bułgarii i Rumunii, gdzie ceny były wyższe. Zaprzestał też dostaw wyrobów czekoladowych do Holandii, aby zapobiec ich przywozowi do Belgii, gdzie sprzedawał swoje produkty po wyższych cenach.

KE uznała, że te nielegalne praktyki uniemożliwiają sprzedawcom detalicznym swobodne pozyskiwanie produktów w państwach członkowskich po niższych cenach i powodują sztuczny podział rynku wewnętrznego.

"Celem Mondelez było uniknięcie sytuacji, w której handel transgraniczny prowadziłby do obniżek cen w krajach o wyższych cenach. Takie nielegalne praktyki umożliwiły firmie dalsze pobieranie wyższych opłat za własne produkty, co ostatecznie spowodowało szkodę dla konsumentów w UE" - oceniła Komisja.

Ustalając wysokość grzywny, KE uwzględniła wagę i czas trwania naruszeń, a także wartość sprzedaży koncernu. Ponadto wzięła pod uwagę, że firma współpracowała w ramach dochodzenia i przyznała się do naruszenia unijnych reguł konkurencji. W związku z tym Komisja obniżyła grzywnę o 15 proc.

Z Brukseli Łukasz Osiński