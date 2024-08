Średnia cena koszyka zakupowego w lipcu

Reklama

Z danych zebranych przez ASM Sales Force Agency wynika, że w lipcu br. średnia cena koszyka zakupowego zawierającego najpopularniejsze artykuły codziennego użytku wzrosła o 4,85 zł, czyli 1,64 proc., i wyniosła 301,22 zł, po raz pierwszy od lipca ub.r. przebijając barierę 300 zł. Wzrost cen odnotowano w dziewięciu sieciach, a w pozostałych czterech ceny badanych produktów były niższe niż w czerwcu br. Średnie ceny koszyków przekroczyły 300 zł w siedmiu sieciach.

"Największy wzrost średniej ceny koszyka zakupowego miał miejsce w sieci Netto (9,15 proc.), natomiast największy spadek w sklepach Intermarchė (-4,03 proc). W ujęciu rocznym wzrost cen badanych produktów zaobserwowano w 9 na 13 analizowanych sieci. Największy wzrost ceny koszyka odnotowano po raz kolejny w sieci Lidl, w której średnia cena koszyka w lipcu 2024 r. była wyższa aż o 69,47 zł niż w 2023 r., tj. o 27,98 proc." - wskazano w raporcie. Spadek cen zaobserwowano w 4 sklepach; były to m.in. Selgros Cash & Carry (-6,80 proc.), Makro Cash & Carry (-5,02 proc.) i Intermarchė (-4,03 proc). Średnia wartość koszyka zakupowego wzrosła w lipcu rok do roku o 0,21 proc. z 300,58 zł do 301,22 zł.

Reklama

Według przedstawionej analizy za koszyk bazujący na najniższych cenach produktów zaraportowanych spośród wszystkich lokalizacji badanych sieci moglibyśmy zapłacić 215,64 zł (więcej o 8,35 zł niż w czerwcu br.), natomiast przyjmując najwyższe ceny - 359,45 zł (mniej o 2,00 zł niż w czerwcu br.). Różnica między najtańszym a najdroższym koszykiem w lipcu br. wyniosła 143,81 zł i jest ona o 10,35 zł niższa niż w czerwcu br. W ujęciu rocznym suma koszyka minimalnego w lipcu 2024 r. była niższa o 4,42 proc. niż przed rokiem, natomiast koszyk maksymalny był w lipcu 2024 r. tańszy o 2,16 proc. niż w 2023.

"Naszym zdaniem do końca wakacji klienci będą odczuwać wyższe koszty zakupów. Sieci handlowe, wraz z końcem wakacji i rozpoczęciem nowego roku szkolnego, będą prowadzić wzmożone działania dotyczące walki o klientów. W tym czasie możliwe są promocje i akcje specjalne, ale na spektakularne obniżki cen klienci póki co nie powinni liczyć" – skomentował Kamil Kruk z ASM Sales Force Agency.

Sklepy z najtańszą żywnością

Jak podano, z lipcowego badania wynika, że na pozycji lidera pod względem najniższych cen wciąż utrzymuje się Auchan. Średni koszt koszyka zakupowego w tej sieci wyniósł 252,73 zł, czyli o 20,82 zł (8,98 proc.) więcej w porównaniu do najtańszego koszyka w czerwcu br., należącego przed miesiącem również do tej sieci. Na drugim miejscu uplasowała się Biedronka (za koszyk trzeba w niej było zapłacić o 10, 71 zł więcej), a na trzecim Makro Cash and Carry (36,42 zł więcej niż w Biedronce). Najwyższą wartość koszyka zakupowego w lipcu br. odnotowano w sieci Netto, gdzie za analizowany zestaw produktów trzeba było zapłacić 332,62 zł.

sklepy

Zestawienie cen kategorii produktowych określonych na podstawie wybranych 40 produktów pokazało, że w lipcu br. rok do roku zdrożało 5 na 10 analizowanych kategorii produktów. Najbardziej podrożały napoje (20 proc.); w górę poszły również ceny nabiału, słodyczy, produktów sypkich oraz używek i piwa. W ujęciu rok do roku największy spadek cen odnotowały natomiast produkty tłuszczowe (18,68 proc.). Staniały też chemia domowa i kosmetyki, dodatki spożywcze, mięso, wędliny i ryby oraz mrożonki.

Najbardziej drożejąca żywność

W lipcu br. pod względem minimalnych cen produktów liderem był Auchan, który oferował 18 produktów w cenach minimalnych. Tuż za nim uplasowała się Biedronka z 6 produktami z najniższymi cenami, a kolejne miejsca zajęły: Intermarchė (4 produkty) oraz Selgros Cash & Carry (3 produkty). W sieciach Kaufland i Makro Cash & Carry w ofercie były po 2 najtańsze produkty, a w sklepach Aldi, Carrefour, Dino, E.Leclerc, Netto i POLOmarket po 1 produkcie.

Najwięcej najdroższych badanych produktów (25) można było w lipcu br. znaleźć w sieci Netto. Kolejno uplasowały się sklepy POLOmarket (6 produktów) i Dino (5 produktów). Następne na liście znalazły się: Carrefour, Kaufland, Selgros Cash & Carry (po 4 produkty), Aldi i Lidl (po 3 produkty) oraz Biedronka, E.Leclerc i Intermarchė z 1 produktem z najwyższą ceną spośród 40 analizowanych - wskazano w raporcie.

W Badaniu i Raporcie Koszyk Zakupowy przeanalizowano ceny przykładowego koszyka zakupowego, w którym znalazły się najpopularniejsze artykuły FMCG z podstawowych kategorii - nabiał, mięso, wędliny i ryby, napoje, słodycze, piwo, chemia domowa, kosmetyki i inne.

ASM Sales Force Agency bada ceny tych samych 40 produktów w 13 sieciach handlowych zarówno w sklepach tradycyjnych, jak i w kanale e-commerce. Badanie obejmuje porównanie cen analogicznych produktów FMCG (tych samych marek i o tych samych gramaturach) z rożnych kategorii, w sklepach stacjonarnych, internetowych oraz tzw. hybrydach, czyli sieciach prowadzących zarówno sprzedaż̇ online, jak i offline. (PAP)