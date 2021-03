"Pani Ilona Weiss złożyła rezygnację z powodu objęcia funkcji prezes zarządu w zależnej od emitenta spółce B-8 International AG z siedzibą w Szwajcarii oraz funkcji lidera projektu biznesowego przygotowywanego przez tę spółkę w związku z zawarciem przez PMPG listu intencyjnego z firmami Quadtalent Europe Limited (spółką zależną od Quadtalent Technology) oraz North Summit Capital GP Limited" - czytamy w komunikacie.

Weiss wskazała, że rezygnacja z pełnienia funkcji członka zarządu PMPG umożliwi pełne zaangażowanie w realizację projektu, który ma potencjał pozostania strategicznym przedsięwzięciem biznesowym PMPG oraz może przyczynić się do jej dynamicznego rozwoju, podano w materiale.

"Dołączając do PMPG Polskie Media i obejmując stanowisko prezesa zarządu powiedziałam, że moim celem jest spowodowanie by spółka w szybkim tempie stała się w pełni cyfrowa i jeszcze bardziej atrakcyjna dla przyszłych inwestorów i akcjonariuszy. Nasza strategia obejmuje projekty o zasięgu międzynarodowym, a ich realizacja wymaga odpowiedniej alokacji zasobów i kompetencji bez odwracania uwagi od trwającej transformacji PMPG. Jestem pewna, że efektywność zarządzania procesami rozwojowymi za granicą będzie stać na najwyższym poziomie, a PMPG pod kierownictwem Katarzyny Gintrowskiej konsekwentnie osiągnie zakładane cele" - powiedziała Weiss, cytowana w komunikacie.

Katarzyna Gintrowska jest współtwórczynią grupy kapitałowej emitenta, związaną z przedsiębiorstwem emitenta od 1998 r., podkreślono także.

"Współtworzyłam PMPG od samego początku. Znam dobrze firmę i czuję jej rytm. Nie szukam celu, który mnie uskrzydli, stąpam twardo po ziemi. Obejmuję tę funkcję, aby z determinacją, wytrwale, krok za krokiem, dokonać zmian i dokończyć transformację cyfrową spółki. Chcę, aby PMPG była nowoczesną, sprawną organizacją, która efektywnie wdroży projekty rozwojowe i stworzy ciekawe możliwości dla jej pracowników. Powołanie spółki B8 International AG uważam za ogromną szansę dla całej grupy. Sadzę, że Ilona Weiss poprowadzi projekt zagraniczny sprawnie i z ogromną determinacją" - powiedziała Gintrowska.

Gintrowska w przeszłości pełniła w grupie kapitałowej PMPG funkcje m.in. redaktora naczelnego magazynu "Dlaczego", dyrektora zarządzającego pionu mediów i agencji BTL Point Group Sp. z o.o., wiceprezesa zarządu i dyrektora ds. rozwoju Point Group Sp. z o.o., dyrektora generalnego Agencji Wydawniczo-Reklamowej "Wprost" Sp. z o.o., dyrektora ds. rozwoju emitenta, wiceprzewodniczącej rady nadzorczej PMPG POlskie Media. Aktualnie pełni funkcję prezes zarządu Fundacji Tygodnika Wprost, prezes zarządu Fundacji im. Przemysława Gintrowskiego oraz prezes zarządu zależnej od emitenta spółki Orle Pióro Sp. z o.o. - wydawcy tygodnika "Do Rzeczy", wiceprezesa zarządu spółki Cap Martin Sp. z o.o., podano także.

PMPG Polskie Media to spółka holdingowa działająca na rynku mediów tradycyjnych i nowych mediów. Do grupy należą m.in.: Agencja Wydawniczo-Reklamowa Wprost, wydawca tygodnika "Wprost" oraz spółka Orle Pióro, wydawca tygodnika "Do Rzeczy" oraz magazynu "Historia Do Rzeczy".

(ISBnews)