Grupa Polsat Plus, zgodnie z opublikowaną w poniedziałek nową strategią zamierza zainwestować do 2026 r. w czystą energię 5 mld zł. Ma to być nowy filar biznesowy, obok telewizji i szybkiego internetu w różnych technologiach, oraz dystrybucji treści video.

W skład Grupy Polsat Plus wchodzą m.in.: Cyfrowy Polsat, Polkomtel, Telewizja Polsat, Interia czy Netia. Jak podano w nowej strategii, w celu umocnienia oferty usług łączonych, Grupa podjęła decyzję o budowie nowego filaru strategicznego, opartego o tanią i czystą energetykę. W latach 2022-2026 planuje zainwestować ok. 5 mld zł w osiągnięcie ok. 1000 MW zainstalowanej mocy produkcyjnej czystej energii oraz około 0,5 mld zł w budowę łańcucha wartości gospodarki opartej o wodór. Grupa zamierza inwestować w produkcję energii z fotowoltaiki, biomasy, farm wiatrowych, czy termicznej obróbki odpadów, oraz w budowę pełnego łańcucha wartości gospodarki opartej o wodór. Planuje aktywnie analizować możliwości inwestowania w inne perspektywiczne źródła energii jak np. małe reaktory jądrowe (SMR). Jak wskazano, transformacja energetyczna Polski w kierunku czystej, zero- i niskoemisyjnej energii stanowi doskonały moment na wejście na ten perspektywiczny rynek nowych graczy i stwarza nowe możliwości rozwoju dla Grupy Polsat Plus. Strategia przewiduje budowę nowego strumienia przychodów ze sprzedaży czystej energii do klientów biznesowych i indywidualnych. Oczekujemy, iż popyt na czystą energię w Polsce będzie w kolejnych latach wykazywał silny trend wzrostowy. Trend ten będzie wspierany przez szereg czynników, w szczególności konsekwentną politykę regulacyjną na poziomie UE ukierunkowaną na osiągnięcie neutralności klimatycznej Europy do roku 2050 oraz rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną wynikające z rozwoju gospodarczego Polski - napisano w omówieniu strategii. W nowej strategii Grupy wskazano też, że jednym z głównych kierunków rozwoju będzie telewizja oferowana w zróżnicowanych technologiach dostępu, w tym model oparty o aplikacje online, internet mobilny, w szczególności oparty o technologię 5G, szybki internet stacjonarny o wysokiej przepustowości i usługi głosowe. Przewiduje też ofertę usług dodatkowych, np. czystej energii produkowanej z odnawialnych źródeł, serwisów z treściami segmentu premium, usług rozrywkowych, produktów finansowych, bądź innych usług lub rozwiązań dla domu. W strategii Grupa zakłada wzrost przychodów z produkowanych i kupowanych treści wideo poprzez ich szeroką dystrybucję, w tym poszukiwanie nowych kanałów eksploatacji praw i utrzymanie udziału w oglądalności produkowanych kanałów. Innym istotnym elementem budowy wartości segmentu jest jak najszersza dystrybucja produkowanych i kupowanych treści telewizyjnych, zarówno jeżeli chodzi o grupę odbiorców, jak i technologię dostępu. Grupa chce inwestować w rozwój i budować pozycję rynkową marek kontentowych, które następnie będą podlegały dystrybucji w szeregu kanałów dostosowanych do zmieniających się potrzeb klientów.