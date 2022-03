Dlaczego Rosja zdecydowała się kompletnie zablokować serwis? I to w ekspresowym tempie – na wykonanie kopii zapasowych swoich danych i poinformowanie użytkowników, gdzie teraz zamierzają działać, instagramerzy dostali 48 godzin. To pokłosie wiadomości, jakie spółka Meta – właściciel Facebooka, Instagrama oraz komunikatora WhatsApp – wysyłała do swoich moderatorów. W piątek, 11 marca, informacje o nich opublikowała Agencja Reutera. W rekomendacjach dla osób odpowiadających za kontrolowanie publikowanych treści miała znaleźć się informacja, by czasowo nie usuwać tych, które dotychczas były traktowane jako naruszające standardy społeczności. Chodziło np. o nawoływanie do zamordowania Władimira Putina albo Aleksandra Łukaszenki, a także o werbalną przemoc wobec rosyjskich żołnierzy i Rosjan w ogóle.