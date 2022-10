Występuje też zgoda co do tego, że zagraniczne podmioty próbowały wykorzystać społecznościówki do wpłynięcia na wynik dwóch ostatnich wyborów prezydenckich w USA.

Z badania przeprowadzonego przez Pew Research Center wynika, że 50 proc. dorosłych Amerykanów „często” lub „czasami” wykorzystuje tego typu media do pozyskiwania newsów.

Zdecydowanie najczęściej wykorzystywanymi platformami są Facebook (31 proc. wskazań) oraz YouTube (25 proc.). Wśród popularnych źródeł informacji są także Twitter (14 proc.), Instagram (13 proc.) oraz TikTok (10 proc.).

Twitter oraz TikTok zostały w ostatnim czasie uznane za media społecznościowe, które w największym stopniu szerzą dezinformację.

Co ciekawe, Facebook oraz Twitter straciły w ciągu dwóch lat swoją pozycję dostarczycieli informacji. Przeciwnie TikTok, którego już jedna trzecia użytkowników wykorzystuje tę platformę do pozyskiwania newsów (wzrost z 22 proc. w 2020 roku).