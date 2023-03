Paradoksalnie, widzę w tym wszystkim promyk nadziei. Im więcej takich rzeczy się dzieje, tym bardziej popycha to rząd USA do dokończenia trwającego procesu i zawarcia z nami umowy. A gdy tak się stanie, przełoży się to automatycznie na zaufanie w kontaktach z innymi organizacjami, jak uniwersytety czy poszczególne komórki Kongresu i Senatu, które blokują na swoich urządzeniach naszą aplikację. Na pewno będzie to miało też wpływ na inne części świata

Pod lokalne przepisy podlegają spółki działające na terenie Chin, np. Douyin Information Service Co., który zarządza takimi produktami jak Douyin czy Toutiao. Są one (spółki) jednak podległe ByteDance, więc nie mają wglądu w globalne operacje ByteDance ani tym bardziej TikToka. To są zupełnie inne produkty.

Mam wrażenie, że funkcjonujemy w rzeczywistości, która przeczy logice i ustalonemu porządkowi rzeczy. Co do zasady przyjmuje się powszechnie domniemanie niewinności, natomiast wobec TikToka stosuje się domniemanie winy. To absurdalne. Oczywiście, zdajemy sobie sprawę, że dla lepszego postrzegania naszej platformy pewne procesy muszą zostać doprowadzone do końca. Przede wszystkim sformalizowanie współpracy z Oracle w USA. Firma wydała na to już 1,5 mld dol. Gdyby to nie był priorytet, nie przeznaczono by tak ogromnych środków. Ale ciągle widzi się w TikToku firmę chińską, mimo że fakty temu przeczą.