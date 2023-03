Ali Chamenei spotkał się w poniedziałek z nieuznawanym przez wiele państw przywódcą Białorusi Alaksandrem Łukaszenką; w trakcie spotkania wezwał państwa, na które nałożono sankcje, do zjednoczenia się w celu zneutralizowania ich skutków. "Kraje, które zostały objęte sankcjami przez Stany Zjednoczone, muszą współpracować ze sobą i stworzyć zjednoczony front" - powiedział. "Wierzymy, że takie coś jest osiągalne" - dodał.

Chamenei i Łukaszenka podpisali siedem memorandów dotyczących współpracy między obydwoma krajami. Irański przywódca przekonywał, że sankcje nałożone na Iran pozwoliły temu krajowi na niezależny rozwój. "Surowe sankcje uświadomiły Iranowi jego możliwości i wewnętrzne siły" - powiedział.

Przed rozpoczęciem rosyjskiej inwazji na Ukrainę Iran był państwem, wobec którego państwa Zachodu stosowały najwięcej restrykcji. USA nakładają sankcje na Iran od 1979 roku, kiedy 52 amerykańskich dyplomatów i obywateli zostało wziętych jako zakładnicy przez radykalną grupę studentów. Późniejsze sankcje są związane ze wspieraniem przez Iran terroryzmu i rozwojem programu nuklearnego - przypomniał "Jerusalem Post".

Powołując się na słowa Valerii Scuto, analityczki zajmującej się Bliskim Wschodem i Afryką Północną w Sibylline, londyńskiej firmie specjalizującej się w białym wywiadzie, "JP" podkreślił, że Iran nieustannie dąży do zbliżenie z krajami ze swojego regionu i nastawionymi antyzachodnio. Scuto zwróciła uwagę, że prezydent Iranu Ebrahim Raisi złożył podobne oświadczenia na spotkaniu z prezydentem Rosji Władimirem Putinem we wrześniu 2022 r, a dwa dni przed wezwaniami ajatollaha Chameneiego Iran i Arabia Saudyjska ogłosiły, że wznowią stosunki dyplomatyczne.

Według Scuto współpraca między państwami objętymi sankcjami może przybierać różne formy. Często kraje objęte sankcjami wykorzystują istniejące luki w sankcjach lub rozszerzają swoje powiązania z krajami, które nie są nimi objęte. Iran już teraz w dużym stopniu polega na firmach-przykrywkach, które pozwalają mu na handel z takimi państwami jak Irak, Chiny i Zjednoczone Emiraty Arabskie - powiedziała Scuto cytowana przez "JP".

Ecaterina Matoi, dyrektor programowa Middle East Political and Economic Institute w Bukareszcie, na której wypowiedź również powołuje się portal, stwierdziła, że strategiczna współpraca między Iranem a Białorusią może wymagać umów, które wyeliminują użycie dolara amerykańskiego w handlu między nimi. Dodała, że wątpi, aby w odpowiedzi na sankcje USA Iran opracował całkowicie nowe systemy i infrastrukturę (finansową), tak jak to zrobiły Rosja i Chiny. Bardziej prawdopodobne jest to, że Iran pogłębi swoje relacje z Rosją i Chinami, aby wykorzystać rozwiązania tych krajów.

