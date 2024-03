Mowa dokładnie o kwocie 1,5 mld zł. Znaczna część z niej – 1,24 mld zł – ma trafić do Telewizji Polskiej, pozostała – 260 mln zł – do Polskiego Radia i kilkunastu rozgłośni regionalnych. Pieniądze mają pochodzić z rezerwy celowej budżetu państwa. Według informacji, do których dotarł DGP, odpowiednie wnioski w tej sprawie trafiły już do rządu. Pieniądze mają zostać wypłacone do końca marca.

To nie pierwsza publiczna pomoc, którą w ostatnim czasie dostały media publiczne. Na przełomie lutego i marca otrzymały z rezerwy ogólnej łącznie 250 mln zł, z czego 220 mln zł trafiło do TVP. „Pieniądze w pierwszej kolejności pozwolą na częściowe uregulowanie zaległych zobowiązań i przywrócenie stabilności naszych działań” – tłumaczył wówczas likwidator Daniel Gorgosz.

