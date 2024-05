W toku jest ponad 120 spraw, w tym w trakcie rozmów ugodowych - napisano w komunikacie TVP. Większość dotyczy okresu, gdy prezesem Telewizji Polskiej był Jacek Kurski, oraz audycji produkowanych przez Telewizyjną Agencję Informacyjną - dodano.

"To cena, jaką Spółka, a de facto każdy z podatników zapłaci za szkodliwą działalność Kurskiego i propagandystów z +Wiadomości+ czy +TVP Info+. Za hejt i niszczenie ludzi" - skomentował dyrektor generalny TVP Tomasz Sygut, cytowany w piśmie. "A przecież to tylko wyimek szkodliwej działalności, która doprowadziła do zniszczenia wizerunku Telewizji Polskiej" - dodał.

TVP walczy o obniżkę odszkodowań

Choć spółka stara się porozumiewać na drodze ugodowej, "przy obecnej sytuacji finansowej spełnienie wszystkich roszczeń majątkowych wynikających z emisji spornych materiałów jest niemożliwe" - czytamy. "W efekcie, dbając o interes Spółki, TVP jest niejednokrotnie zmuszona do dalszego występowania w procesach i próby obniżenia przed sądem kwot składających się na roszczenia finansowe. W przeciwnym wypadku obecne władze Spółki mogłyby narazić się na zarzut działania na jej szkodę" - zakomunikowano.

Według wiedzy spółki, dodano, od 20 grudnia 2023 r. wpłynęła do sądu jedna sprawa o naruszenie dóbr osobistych; "jest to pozew pani Joanny Kurskiej, dotyczący ujawnienia w jednej z audycji poziomu jej zarobków w TVP".

pj/ miś/ wus/