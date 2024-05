Dlaczego mediom wiedzie się coraz gorzej?

- Dziennikarze patrzą władzy na ręce, to jest istota działania mediów – mówi Paweł Nowacki, niezależny konsultant. – Facebook czy Google nie wyśle dziennikarzy z mikrofonem, by zadawali politykom pytania – dodaje. Zapraszamy do odsłuchania podkastu „Wittenberg rozmawia o technologiach”.