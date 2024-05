"Nowy Boeing 737 Max 8 we flocie PLL LOT już w Warszawie. Samolot wylądował na Lotnisku Chopina dzisiaj o 6:40. Witamy w rodzinie LOT!" - poinformował przewoźnik w czwartek we wpisie na platformie X. Samolot przyleciał z fabryki Boeinga w Seattle w Stanach Zjednoczonych.

Dwusilnikowy, wąskokadłubowy samolot odrzutowy

Jest to 12. tego typu maszyna, która ma latać w barwach LOT-u. W lutym br. prezes spółki Michał Fijoł informował, że LOT zamówił kolejne 11 samolotów, które ma otrzymać do końca pierwszej połowy 2025 r. W drugiej połowie kwietnia br. Fijoł przekazał dziennikarzom, że pierwszy z nich ma trafić do przewoźnika na przełomie kwietnia i maja, a kolejne dwa - w okresie wakacyjnym.

Boeing 737 MAX 8 to dwusilnikowy, wąskokadłubowy samolot odrzutowy produkowany przez amerykański koncern The Boeing Company. Maszyna może zabrać na pokład 186 pasażerów.

Na początku maja prezes LOT-u informował, że spółka pozyska trzy nowe samoloty typu Embraer 195-E2 od amerykańskiego leasingodawcy Azorra. Pierwszy z nich trafi do floty przewoźnika w lipcu br. Obecnie LOT posiada flotę 43 E-Jetów, co czyni go jednym z największych operatorów embraerów w Europie.

Na trasach dalekiego zasięgu Polskie Linie Lotnicze LOT bezpośrednio latają do portów w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Chinach, Japonii i Korei Południowej. Połączenia te obsługują Boeingami 787 Dreamliner. Przewoźnik ma też połączenia bezpośrednie z wieloma europejskimi stolicami, m.in. Londynem, Paryżem. LOT w ubiegłym roku przewiózł na pokładach swoich samolotów 10 mln 30 tys. pasażerów.

Głównym akcjonariuszem PLL LOT jest Skarb Państwa, który ma 69,30 proc. udziałów w spółce. Drugim akcjonariuszem (30,7 proc.) jest Polska Grupa Lotnicza (PGL), należąca w 100 proc. do Skarbu Państwa.