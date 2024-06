Pierwszy rejs z Warszawy do Rijadu zaplanowano na wtorek, 4 czerwca, na godz. 15.20. Lot do stolicy Arabii Saudyjskiej potrwa ok. 6,5 godziny. Oprócz wtorków, loty do Rijadu będą się odbywały także w czwartki i niedziele. W drogę powrotną Boeingi 737 MAX 8 PLL LOT zabiorą pasażerów w poniedziałki, środy i piątki o 1.25 czasu lokalnego.

Reklama

Kolejny uruchomiony kierunek uwzględniony w strategii PLL LOT na lata 2024-2028

"Rijad to kolejny uruchomiony kierunek, uwzględniony w strategii PLL LOT na lata 2024-2028. Polski przewoźnik dąży do wzmacniania swojej pozycji w Europie Środkowo-Wschodniej, odkrywając tym razem potencjał dla rozwoju turystyki oraz możliwości biznesowych na Półwyspie Arabskim" - podkreśla narodowy przewoźnik.

Reklama

Spółka przypomina, że w czerwcu 2023 r. Arabia Saudyjska poszerzyła krąg państw objętych systemem wiz elektronicznych o kraje Unii Europejskiej, Wielką Brytanię i Stany Zjednoczone. Otworzyło to przed turystami z Zachodu dostęp do atrakcji Arabii Saudyjskiej.

LOT podkreśla, że Arabia Saudyjska jest jednym z najbogatszych państw świata. Główną osią gospodarki jest wydobycie i przetwórstwo ropy naftowej, a także wydobycie gazu ziemnego, soli kamiennej, złota oraz innych surowców. "W najbliższych latach kraj zamierza wprowadzić szereg zmian za sprawą Saudi Arabia’s Vision 2030. Program ma na celu dywersyfikację uzależnionej od ropy naftowej gospodarki Królestwa, wykazanie postępu społecznego i podniesienie rangi innych sektorów" - wskazuje LOT. Jak dodano, powierzchnia tego kraju czyni go dwunastym największym państwem świata. Jest niemal siedem razy większa od Polski.

Rijad to stolica i największe jednocześnie miasto w Arabii Saudyjskiej

Rijad to stolica i największe jednocześnie miasto w Arabii Saudyjskiej. Nazwa ta oznacza miejsce ogrodów i drzew. W Arabii Saudyjskiej znajdują się dwa najświętsze muzułmańskie miasta na Ziemi – Medyna i Mekka. Z informacji podanych przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu wynika, że Arabia Saudyjska to największa gospodarka wśród krajów arabskich i największy producent ropy naftowej w grupie państw OPEC. Z danych Ministerstwa Rozwoju i Technologii wynika, że w 2022 r. wartość polskiego eksportu do Arabii Saudyjskiej wyniosła 914,7 mln dol., natomiast importu 6 mld dol.

Na trasach dalekiego zasięgu Polskie Linie Lotnicze LOT bezpośrednio latają do portów w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Chinach, Japonii i Korei Południowej. Połączenia te obsługują Boeingami 787 Dreamliner. Przewoźnik ma też połączenia bezpośrednie z wieloma europejskimi stolicami, m.in. Londynem, Paryżem. LOT w ubiegłym roku przewiózł na pokładach swoich samolotów 10 mln 30 tys. pasażerów.

Głównym akcjonariuszem PLL LOT jest Skarb Państwa, który ma 69,30 proc. udziałów w spółce. Drugim akcjonariuszem (30,7 proc.) jest Polska Grupa Lotnicza (PGL), należąca w 100 proc. do Skarbu Państwa.