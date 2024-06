Rekordowy maj na Lotnisku Chopina w Warszawie

Na Lotnisku Chopina w Warszawie odprawiono w maju br. 1 mln 843 tys. 828 pasażerów, co oznacza, że był to najlepszy maj w całej, ponad 90-letniej historii stołecznego portu - poinformowało lotnisko w opublikowanym w piątek komunikacie. Dodano, że obsłużonych podróżnych było o 12 proc. więcej niż w rekordowym do tej pory maju 2019 r., kiedy port obsłużył ponad 1,6 mln osób.

"Początek sezonu Lato 2024 rozpoczynamy rekordami i kolejne miesiące potwierdzą ten trend. Rekordowym dniem był 12 maja, kiedy przez bramki stołecznego portu przeszło 66 129 pasażerów" - powiedziała rzeczniczka prasowa Lotniska Chopina Anna Dermont, cytowana w komunikacie.

Najpopularniejsze kierunki lotów

W informacji wskazano, że w ciągu pierwszych pięciu miesięcy tego roku z usług warszawskiego portu skorzystało ponad 7 mln osób. Najpopularniejszymi kierunkami z Lotniska Chopina w tym okresie były: Londyn, Paryż, Amsterdam, Frankfurt i Bruksela. W przypadku ruchu czarterowego: Antalya, Marsa Alam, Hurghada, Sharm El Sheikh i Fuerteventura.

Port poinformował również, że w maju obsłużono też ponad 9 tys. ton cargo, co jest rekordowym tonażem ładunków w porównaniu do analogicznych okresów w ubiegłych latach. Od stycznia do maja waga odprawionego cargo wyniosła ponad 43,7 tys. ton - wyliczono.

Nowe połączenia i przewoźnicy w sezonie "Lato 2024"

Lotnisko przypomniało, że w pierwszych dniach czerwca Polskie Linie Lotnicze LOT zainaugurowały dwa nowe połączenia z Lotniska Chopina: do Rijadu w Arabii Saudyjskiej oraz Oradei w Rumunii. Dodano, że najbliższym czasie w stołecznym porcie pojawi się nowy przewoźnik – etiopskie linie Ethiopian Airlines, które obsłużą połączenia do Addis Abeby. W sezonie Lato 2024 w siatce połączeń ze stołecznego portu znajdują się 123 kierunki - przekazano również.

Plany na przyszłość

Lotnisko Chopina w Warszawie to największy port lotniczy w Polsce. W 2023 r. port obsłużył 18,5 mln pasażerów, a w całym 2024 r. - według prognoz - odprawi 20,5 mln pasażerów, czyli około 10 proc. więcej niż rok wcześniej. Stołeczne lotnisko ocenia, że po raz pierwszy w historii przekroczy barierę 20 milionów osób odprawionych w ciągu 12 miesięcy.

29 kwietnia br., w 90-lecie otwarcia Lotniska Chopina Polskie Porty Lotnicze (właściciel lotniska) poinformowały, że w najbliższych latach port zostanie rozbudowany. Rozpoczęcie prac budowalnych planowane jest na 2026 r., a całkowite oddanie inwestycji do użytku na sezon letni 2029 r. Po rozbudowie przepustowość portu ma wynosić ok. 30 mln podróżnych rocznie.

bpk/ mmu/