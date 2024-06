Ulewa wstrzymała całą działalność na lotnisku Son Sant Joan, trzecim co do wielkości w Hiszpanii. Jak podał jego operator Aena, doszło do "niemożności bezpiecznego wykonywania lotów". Minister transportu Hiszpanii Oscar Puente poinformował, że przez kilka godzin wszystkie loty były przekierowywane na alternatywne porty lotnicze. Po pewnym czasie napisał na platformie X, że deszcz ustał i lotnisko wznawia obsługę ruchu pasażerskiego.

Krajowa agencja pogodowa AEMET podała, że jej stacja na lotnisku odnotowała opady wynoszące prawie 5 centymetrów na godzinę, a w chwilach najbardziej intensywnego deszczu poziom opadów wynosił nawet 9 cm w niecałą godzinę. Na filmach opublikowanych na platformie X widać wodę spływającą z sufitu strefy handlowej lotniska i przemoczonych podróżnych w letnich ubraniach. Woda dostawała się do środka przez okna i przelewała się z porozstawianych tam wiader.

Reklama

Śródziemnomorska wyspa, znana z malowniczych plaż i słonecznej pogody, jest jednym z najczęściej odwiedzanych miejsc w Europie. Cieszy się szczególną popularnością wśród turystów z Niemiec i Wielkiej Brytanii.