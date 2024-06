Sumar zdobył zaledwie 4,6 proc. poparcia wyborców, co przełożyło się na trzy mandaty do europarlamentu. “Obywatele wypowiedzieli się, dlatego ja postanowiłam zrezygnować” - oświadczyła Diaz. Swoje odejście uzasadniła koniecznością “wzięcia na siebie odpowiedzialności za słaby wynik” bloku Sumar, założonego z jej inicjatywy w 2022 r. W lipcowych wyborach do parlamentu jej ugrupowanie miało 12,3 proc. poparcia.

Reklama

Sumar był kluczowym sprzymierzeńcem Sancheza podczas procesu tworzenia rządu

Yolanda Diaz ogłaszając ustąpienie z funkcji przewodniczącej-koordynatorki bloku Sumar sprecyzowała, że w dalszym ciągu pozostanie na stanowisku drugiej wicepremier Hiszpanii oraz minister pracy i gospodarki społecznej. W poniedziałek po południu szef zwycięskiej Partii Ludowej (PP) Alberto Nunez Feijoo wezwał Yolandę Diaz do rezygnacji również z obu funkcji piastowanych w rządzie.

Reklama

Część komentatorów twierdzi, że porażka socjalistów kierowanych przez premiera Sancheza i niskie poparcie dla bloku Sumar może przełożyć się na destabilizację hiszpańskiego rządu, a w konsekwencji jego przedwczesną dymisję.

Sumar okazał się kluczowym sprzymierzeńcem Socjalistycznej Partii Robotniczej (PSOE) Sancheza podczas procesu tworzenia rządu po wygranych przez PP wyborach parlamentarnych z 23 lipca ub.r. Dzięki kierowanemu przez Diaz ugrupowaniu socjalistom udało się powstrzymać próbę powołania gabinetu przez PP, a następnie uzyskać wotum zaufania dla trzeciego gabinetu Sancheza w Kongresie Deputowanych, niższej izbie parlamentu.

Marcin Zatyka