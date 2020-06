Najbardziej pesymistyczne oceny koniunktury formułowane są przez prowadzących działalność w zakresie zakwaterowania i gastronomii, natomiast najmniej niekorzystne - przez firmy z sekcji informacja i komunikacja oraz działalność finansowa i ubezpieczeniowa.



"W czerwcu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie minus 19,9, czyli wyższym niż w maju (minus 34,9). Najbardziej pesymistycznie oceniają koniunkturę firmy produkujące odzież oraz metale, natomiast nieznacznie korzystnie - jako jedyni - producenci chemikaliów i wyrobów chemicznych oraz wyrobów farmaceutycznych" - czytamy w komunikacie.



"W czerwcu br. wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury jest mniej negatywny niż w maju br. w większości prezentowanych obszarów gospodarki, przy czym obserwuje się wolniejszą poprawę ocen bieżących ('diagnoz') niż oczekiwań ('prognoz'). Jedynie oceny bieżące formułowane przez jednostki z sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa są mniej korzystne od formułowanych przed miesiącem" - podał Urząd.



W budownictwie w bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie minus 25,9, czyli wyższym niż w maju (minus 38,8). Najgorzej koniunkturę oceniają firmy mikro i małe (do 49 pracujących), najmniej pesymistycznie - firmy duże (250 i więcej pracujących), podał też Urząd.



W handlu hurtowym w bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie minus 16,5 i jest mniej negatywny niż przed miesiącem (minus 33,3).



W handlu detalicznym w bieżącym miesiącu w czerwcu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie minus 25,1. Tak jak w przypadku handlu hurtowego, jest on mniej pesymistyczny niż w maju (minus 43,4) - również w podziale na klasy wielkości i prezentowane branże. Najbardziej niekorzystne oceny w tym zakresie zgłaszają przedstawiciele branży tekstylia, odzież, obuwie.



W transporcie i gospodarce magazynowej w bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie minus 20,4, czyli wyższym niż w maju (minus 39,4).



W branży "zakwaterowanie i gastronomia" wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się w bieżącym miesiącu na poziomie minus 34 wobec minus 60,4 w maju. Podmioty prowadzące działalność w zakresie zakwaterowania formułują bardziej niekorzystne oceny koniunktury (minus 37,4) niż jednostki gastronomiczne (minus 29,5).



W informacji i komunikacji w czerwcu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się na poziomie minus 4,3 - wyższym niż przed miesiącem (minus 12). Najbardziej pesymistycznie koniunkturę oceniają jednostki zajmujące się produkcją filmów, nagrań wideo, programów TV, nagrań dźwiękowych i muzycznych (minus 24,2), natomiast pozytywnie oceniają koniunkturę zajmujący się nadawaniem programów ogólnodostępnych i abonamentowych (plus 12,7) oraz telekomunikacją (plus 3,5).



W branży "finanse i ubezpieczenia" wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (NSA) kształtuje się w czerwcu na poziomie minus 7,9 - wyższym od notowanego przed miesiącem (minus 18,8). Zajmujący się finansową działalnością usługową z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych formułują gorsze opinie (minus 15,9) w zakresie koniunktury niż jednostki, których przedmiotem działania są ubezpieczenia, reasekuracja i fundusze emerytalne z wyłączeniem obowiązkowego ubezpieczenia społecznego (plus 3).



Badanie zostało przeprowadzone w dniach od 1 do 10 czerwca 2020 r. na próbie jednostek przemysłowych, budowlanych, handlowych i usługowych. W przeciwieństwie do podstawowego badania koniunktury, odpowiedzi na dodatkowy blok pytań były udzielane na zasadzie dobrowolności.