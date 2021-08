W minionym miesiącu zarejestrowano 44,4 tys. samochodów osobowych i dostawczych do 3,5 tony – to o 8 proc. mniej niż rok temu. Spadek to w dużej mierze efekt tzw. niskiej bazy – wysokie skoki poprzednich miesięcy związane były przede wszystkim z tym, że na ubiegłoroczne miesiące przypadał czas pandemicznego zamknięcia bądź stopniowego otwierania gospodarki . Swoje znaczenie miał również stopniowo wyczerpujący się efekt odłożonego popytu.