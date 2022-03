Tego nie wiemy, ale podaż jest ograniczona. Nowy gracz z ogromnym zapotrzebowaniem będzie musiał kupować od tych, którzy już są na rynku. Tu wracamy do sytuacji całego rynku - w przypadku miedzi elastyczność podaży nie jest nieograniczona, a popyt rośnie szybko. Będzie zatem narastać konkurencja o surowiec. A w związku z tym bardzo możliwe, że ceny nadal będą na bardzo satysfakcjonującym nas poziomie. Widać to też na przykładzie niklu, którego ceny wystrzeliły na skutek rosyjskiej agresji na Ukrainę. Sami mamy co do tego metalu bardzo poważne plany - dysponujemy całkiem obiecującym złożem w Kanadzie i zamierzamy jak najszybciej przystąpić do jego eksploracji.