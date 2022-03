Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 60,43 mln zł wobec 70,3 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 992,07 mln zł w IV kw. 2021 r. wobec 804,17 mln zł rok wcześniej.

W I-IV kw. 2021 r. spółka miała 292,42 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 129,28 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 3 459,92 mln zł w porównaniu z 2 975,73 mln zł rok wcześniej.

"Skonsolidowane przychody ze sprzedaży netto z działalności kontynuowanej Grupy Ciech za 2021 rok wyniosły 3 459 915 tys. zł. W porównaniu do roku poprzedniego przychody wzrosły o 484 182 tys. zł (tj. o 16,3%). Wzrost ten wynikał m.in. z wyższej sprzedaży środków ochrony roślin w oparciu o technologię BGT, wyższej sprzedaży pianek, wyższej sprzedaży energii elektrycznej w związku z rosnącymi cenam" - czytamy w sprawozdaniu.

EBITDA na działalności kontynuowanej za 2021 rok wyniosła 730,41 mln zł, co oznacza wzrost o 147,16 mln zł, w stosunku do poziomu 583,25 mln zł za 2020 rok. Wzrost EBITDA wynikał głównie z lepszego wyniku na pozostałej działalności operacyjnej. Rentowność EBIT wyniosła na koniec 2021 roku 10,3% (przed rokiem 8,4%), a rentowność EBITDA 21,1% (przed rokiem 19,6%). Rentowność EBIT znormalizowany wyniosła na koniec 2021 roku 10,2% (przed rokiem 8,5%), a rentowność EBITDA znormalizowana 21%, przed rokiem 19,7%, podano także.

EBITDA znormalizowana na działalności kontynuowanej i zaniechanej wyniosła 733,57 mln zł w 2021 r. wobec 604,22 mln zł rok wcześniej.

"Mimo bezprecedensowych wyzwań, w ciągu trzech lat realizacji strategii poprawiliśmy wszystkie istotne wskaźniki. Skonsolidowany zysk EBITDA (Z) wyniósł 734 mln zł - to o 129 mln zł więcej niż przed rokiem i o 100 mln zł więcej niż w roku 2018, poprzedzającym wdrożenie strategii. Zadbaliśmy o zyskowność naszego biznesu, utrzymaliśmy dyscyplinę kosztową, niezbędną w inflacyjnym otoczeniu, i wykazaliśmy się elastycznością oraz umiejętnościami szybkiego reagowania zarówno w obliczu ryzyk, jak i nowych szans biznesowych. Wysoką jakość tego wyniku potwierdziliśmy w przepływach pieniężnych - cashflow operacyjny wyniósł w 2021 roku aż 1 279 mln zł, o 512 mln zł więcej niż przed rokiem i o 825 mln zł więcej niż w roku 2018. Dzięki koncentracji na efektywności obiegu gotówki i skrupulatnemu zarządzaniu kapitałem obrotowym niemal potroiliśmy nasze operacyjne przepływy pieniężne" - napisał prezes Dawid Jakubowicz w liście do akcjonariuszy.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-IV kw. 2021 r. wyniósł 133,21 mln zł wobec 155,29 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od 2005 r. Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie. Jego skonsolidowane przychody wyniosły 3,46 mld zł w 2021 r.

(ISBnews)