Potencjalne przejęcia mogą dotyczyć obszarów tożsamych z działalnością głównych biznesów grupy, zaś przejmowanymi podmiotami mogą być firmy o średniej lub dużej wielkości, w dobrej kondycji finansowej, umożliwiającej samodzielne funkcjonowanie i działające na rynkach rozwiniętych. Efektem takich przejęć powinno być umocnienie pozycji rynkowej Ciech, a także dywersyfikacja pod względem przychodowym, produktowym oraz geograficznym, podano.

"Strategia Ciech na lata 2022-2024 to kontynuacja budowy nowoczesnej i konkurencyjnej grupy chemicznej o globalnym zasięgu. Fundament wypracowany w ciągu ostatnich lat pozwala nam na dalsze zwiększanie efektywności, wzmocnienie kultury organizacyjnej, zwiększenie komponentu innowacyjności w działaniach grupy, a także maksymalne wykorzystanie efektów potencjalnych akwizycji. Mimo wyzwań, które identyfikujemy w najnowszej strategii, naszym celem jest stałe generowanie dywidendy dla akcjonariuszy i to niezależnie od tego, czy będziemy rozwijać się organicznie, czy poprzez akwizycje" - powiedział prezes Ciecha Dawid Jakubowicz, cytowany w komunikacie.

Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od 2005 r. Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie. Jego skonsolidowane przychody wyniosły 3,46 mld zł w 2021 r.

(ISBnews)