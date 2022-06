Walczą ze sobą najwięksi producenci energii słonecznej na świecie: lider branży Longi Green Energy Technology przeciw drugiemu co do wielkości graczowi na rynku, Trina Solar. Walka toczy się o prawo do tytułu idealnego rozmiaru płytek, które są kluczowym elementem do produkcji modułów słonecznych. Która wersja jest lepsza: 182-milimetrowa Longi czy 210-milimetrowa Trina?

Longi czy Trina?

Jak pisze redakcja Bloomberg, ta rywalizacja jest podobna do tej między Airbusem i Boeingiem w ustalaniu, który samolot jest najlepszy dla światowych przewoźników. Stawka jest jednak prawdopodobnie wyższa: chodzi o produkcję urządzeń przetwarzających światło słoneczne w energię elektryczną. Kto zdobędzie przewagę w sporze, może znacznie przyspieszyć i tak już imponujący wzrost. Od końca 2018 r. kapitalizacja rynkowa firmy Longi wzrosła prawie ośmiokrotnie do 63 mld dolarów, podczas gdy kapitalizacja firmy Trina wzrosła prawie czterokrotnie do 20 mld dolarów od debiutu giełdowego dwa lata temu.

Wojna o słoneczne wafle

Wojna o szerokość paneli toczy się od ponad dwóch lat, kiedy to Longi starał się wstrzymać trwający od dekady wyścig o zwiększenie rozmiarów paneli słonecznych. Firma występowała w mediach i na forach branżowych, aby bronić swojego wyboru, krytykując wersję konkurenta jako zbyt dużą do produkcji niezawodnych paneli. Tymczasem firma Trina broniła swojego stanowiska, aby kontynuować rozszerzanie rozmiarów paneli.

Tzw. wafle – ultracienkie kwadratowe fragmenty półprzewodnika – są podstawową jednostką w produkcji energii słonecznej. Zanim zostaną zmontowane w panele, są łączone w ogniwa słoneczne o tej samej wielkości. Im większy rozmiar płytek, tym łatwiejsze jest wytwarzanie większych modułów, co może sprawić, że produkcja energii elektrycznej z energii słonecznej stanie się tańsza.

Oprócz tego, że Longi jest największym na świecie producentem paneli słonecznych, jest także największym producentem wafli i sprzedaje je także innym firmom. Firma Trina w większości przypadków polega na innych dostawcach płytek.

Zaledwie trzy lata temu Longi broniło większych wafli, próbując zmusić branżę do przyjęcia 166-milimetrowej wersji jako nowego standardu w stosunku do mniejszych poprzedników. W 2020 roku wyprzedziła ją firma Trina, zapowiadając moduły słoneczne oparte na 210-milimetrowych waflach. Longi odpowiedziało swoją alternatywą w postaci 182-milimetrowego wafla, którego dodatkową zaletą jest to, że może być produkowany w istniejących fabrykach Longi.

Wafle Longi i Triny to ponad połowa rynku

Największy moduł Triny ma moc 670 W, podczas gdy największy moduł Longi osiąga moc 550 W, znacznie przekraczając maksymalne moce 400 W, które były stosowane przez większość ostatniej dekady.

Dzięki aktywnym kampaniom obu stron na rzecz swojego standardu, w 2021 roku wafle o mocy 182 i 210 watów odpowiadały łącznie za ponad połowę rynku. Według danych PVInfolink, w tym roku udział ten ma osiągnąć 79 proc.

Rywalizacja podzieliła branżę

Firma Longi twierdzi, że 182 jest obecnie najlepszym rozmiarem do produkcji niezawodnych i wydajnych paneli słonecznych. Większe panele wykonane z 210 wafli według Longi są mniej odporne na ekstremalne warunki pogodowe, takie jak silny wiatr i grad, ze względu na większą powierzchnię. Nieco mniejsze moduły słoneczne wykonane z płytek o rozmiarze 182 mogłyby lepiej zmieścić się w kontenerach cargo, co obniżyłoby koszty transportu w czasach drogiej globalnej żeglugi – argumentuje firma.

Trina broniła jakości swoich paneli, twierdząc, że zostały one przebadane przez międzynarodowych weryfikatorów i dobrze funkcjonują na rynkach całego świata. Po części dzięki krytyce ze strony Longi, firma Trina poprawiła jakość szkła ochronnego dla swoich modułów i zastosowała szersze ramy, aby zwiększyć ich odporność na siły zewnętrzne.

Rywalizacja podzieliła branżę na dwa obozy. Longi doprowadziło sześć innych firm, w tym JA Solar Technology i Jinko Solar do utworzenia sojuszu wspierającego jego standard płytek. Trina połączyła siły z największym konkurentem Longi w produkcji płytek, firmą Zhonghuan Semiconductor oraz dziesiątkami innych firm z łańcucha dostaw, aby zwiększyć produkcję paneli o dużej pojemności opartych na płytkach 210.

Pomimo rozłamu, większość producentów na razie zabezpiecza się, budując nowe moce produkcyjne, które mogą przełączać się między płytkami 182 i 210. Nawet Longi twierdzi, że jej zakłady mogą produkować wafle o rozmiarze 230 mm, a firma Trina wprowadziła ostatnio mniejszy prostokątny wafel, którego krawędzie mają rozmiar 182 i 210.